國防部：第2批海馬士多管火箭 提前115年完成交運

台灣對美軍購29套海馬士多管火箭系統，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列。國防部今天說明，第2批18套系統原本規劃於民國116年交運，將提前在115年第4季完成，此案為「進度超前」。

立法院外交及國防委員會邀請國防部明天專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」、並備質詢，書面報告中午已送抵立法委員辦公室。

陸軍原對美軍購11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），後因陸軍決定不採購M109A6自走砲車，再增購18套並同步增購戰術區域飛彈，總數為29套，首批11套已在去年10月交運台灣，並完成接裝訓練舉行成軍典禮。

針對第2批海馬士交運期程，國防部報告書中說明此案「進度超前」，原規劃116年交運的第2批、18套發射系統 ，將提前在115年第4季交運；另外，國防部也提到，「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」 及「方陣快砲」已全數獲裝。

另外，關於潛艦國造原型艦海鯤號測試作業，國防部指出，此屬國防自主研發儎台，首次造艦系統整合不易 ，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後即執行海上測試作業。

國防部表示，原型艦測試採漸進式研改策略，偕同台船及系統件原廠共同解決，審慎規劃測試次序，刻執行測試前整備及安全評估，確保符合安全與品質前提下完成全艦性能驗證；另持續落實履約管制，按契約規範驗收，如逾期將依約計罰。