快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

國防部：第2批海馬士多管火箭 提前115年完成交運

中央社／ 台北2日電

台灣對美軍購29套海馬士多管火箭系統，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列。國防部今天說明，第2批18套系統原本規劃於民國116年交運，將提前在115年第4季完成，此案為「進度超前」。

立法院外交及國防委員會邀請國防部明天專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」、並備質詢，書面報告中午已送抵立法委員辦公室。

陸軍原對美軍購11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），後因陸軍決定不採購M109A6自走砲車，再增購18套並同步增購戰術區域飛彈，總數為29套，首批11套已在去年10月交運台灣，並完成接裝訓練舉行成軍典禮。

針對第2批海馬士交運期程，國防部報告書中說明此案「進度超前」，原規劃116年交運的第2批、18套發射系統 ，將提前在115年第4季交運；另外，國防部也提到，「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」 及「方陣快砲」已全數獲裝。

另外，關於潛艦國造原型艦海鯤號測試作業，國防部指出，此屬國防自主研發儎台，首次造艦系統整合不易 ，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後即執行海上測試作業。

國防部表示，原型艦測試採漸進式研改策略，偕同台船及系統件原廠共同解決，審慎規劃測試次序，刻執行測試前整備及安全評估，確保符合安全與品質前提下完成全艦性能驗證；另持續落實履約管制，按契約規範驗收，如逾期將依約計罰。

國防部 海馬士 飛彈

延伸閱讀

眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

3架次共機越中線擾周邊空域 國軍監控

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

擬購殲10C戰機惹議 印尼國防部：仍在「考慮」階段未定案

相關新聞

國防部證實：F-16V等5大武器採購延宕 4軍事工程履約爭議

近年國軍各項軍事工程及軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨。立院外交國防委員會明天邀請國防部長顧立雄進行專案報告，書面報告今天...

陸勝一號操演重啟「火力值」 戰場驗證邁向數據化

陸軍「陸勝一號」操演落幕，相較前身「長字輩」演習，陸勝恢復「火力值」設定，讓演訓過程中各項裝備、載具的參數更為精確公正；...

華航機隊／曾堅持不買波音747 華航當年如何回心轉意

早期的松山機場，曾有波音747巨無霸客機起降。一開始，華航高層不想要波音747，原因之一是華航認為DC-10每小時耗油比747少1400加侖，在石油危機時代較划算。 如果當初當改買其他機種，華航乃至近代台灣航空史，都將是另一種面貌。

中央社擬調查後備列管人力 在野質疑威脅新聞自由

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體...

國軍變台軍？M1A2T戰車臂章 Taiwan ARMY字樣惹議

陸軍M1A2T首支戰車營前天舉行成軍典禮，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架一天就宣告完售，不過外...

首艘高緯巡護船 西拉雅號下水

賴清德總統昨天到高雄參加嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍，暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮，展現政府持續推動國艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。