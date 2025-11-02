中央社擬調查後備列管人力 在野質疑威脅新聞自由

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體資訊疑慮暫緩。但中央社近日發信給全體員工，以建立安全防護應變計畫為由，進行後備召集列管調查；據了解，中央社此舉是要作為戰時輸遷備援辦公計畫的參考，以掌握實施精神動員可運用之人力。

對此，中央社董事長李永得表示不知情，記者致電中央社總機請轉接副社長陳正杰，但陳正杰不在辦公室，無法取得回應。

中央社近日發信給全體員工，要實施「中央社後備徵召列管調查」；據了解，調查內容包含姓名、員工編號、服務單位、性別、軍階、出生日期，不論是否曾服役，更不分男女都要填寫；如此，中央社才能盤點哪些仍具後備軍人身分員工，可能在戰時被徵召入伍，再編組其餘員工納入疏遷計畫的參考。

有資深員工說，過去從未做過類似調查，推測是為配合政府的全社會防衛韌性政策，因應戰時，中央社等國家級傳播機構仍需維持運作，配合政策發布正確政令訊息，規畫備援辦公室及疏遷人力。

也有員工說，全民防衛動員準備法原本就對「精神動員」有相關規定，要「針對動員實施階段需求，國家通訊傳播委員會應會同文化部訂定動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，不用大驚小怪。

國民黨立委馬文君說，國防部先前才因全民防衛動員準備法修法草案牽涉對媒體從業人員的平時調查，引發社會譁然，被迫暫緩，如今中央社以安全防護應變計畫為名，想暗渡陳倉讓爭議條文起死回生？

馬文君說，政府若真以國安為由介入媒體內部人員資料管理，就是對新聞自由的直接威脅。國家安全不能成為箝制言論的藉口，更不能讓媒體成為行政體系附庸。

民眾黨團副總召張啓楷說，政府若以國安或防衛準備為名，模糊新聞與軍事動員的界線，將嚴重破壞社會對媒體的信任。呼籲中央社公開說明調查目的、範圍及法源依據，並公開決策過程，任何涉及媒體人員的調查，若缺乏明確法律授權與社會監督，都是對新聞自由的潛在威脅。