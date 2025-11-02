聽新聞
0:00 / 0:00

國軍變台軍？M1A2T戰車臂章 Taiwan ARMY字樣惹議

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
陸軍M1A2T首支戰車營成軍典禮上，官兵配戴的成軍紀念臂章出現Taiwan ARMY字樣，挨批國軍變台軍。圖／取自國防部臉書
陸軍M1A2T首支戰車營成軍典禮上，官兵配戴的成軍紀念臂章出現Taiwan ARMY字樣，挨批國軍變台軍。圖／取自國防部臉書

陸軍M1A2T首支戰車營前天舉行成軍典禮，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架一天就宣告完售，不過外界質疑，臂章上的Taiwan ARMY字樣，是把國軍變成了台軍。軍方解釋，臂章元素中強調Taiwan，也是呼應M1A2T是台灣的專屬型式。

陸軍五八四旅聯兵三營M1A2T戰車正式成軍，官兵配戴於左手臂的成軍紀念臂章為灰綠底色，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角盾形，有M1A2T、ABRAMS字樣，下方有Taiwan及ARMY字樣，軍方說明，臂章的設計象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。

不過臂章上大大的Taiwan ARMY字樣，在國防部發言人臉書粉專掀起熱烈討論。有網友稱讚「好帥的臂章」，但也有網友質疑「中華民國陸軍甚麼時候改成台灣陸軍了？」「ROC跑去哪裡了？」「怎麼變成迎合中共對國軍的稱呼了？」更有網友質疑「天底下會用地名稱呼軍隊的，都是敵人」。

據指出，這枚臂章由文化總會策畫，再次循漢光演習模式，透過青年日報「青文創」平台對外銷售，定價四百元、實際售價三五○元。周五甫上架後，僅一天就貼出「已完售」訊息。

前立委帥化民質疑，民進黨若有本事就宣布獨立，但卻又不敢，結果「偷偷摸摸在那裏搞」，賴清德的行為也有失一個總統的格調。他批評，現在的將領怎麼這麼可恥？怎可隨便接受這種事情，把自己從國軍降格變成台軍？

陸軍司令部表示，美軍售台灣M1A2T戰車，是特別為台灣專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan。臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T的特殊性。

陸軍司令部指出，這款紀念臂章在成軍典禮後由官兵收藏紀念，並不會常態性配戴。國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀。

M1A2T 陸軍 戰車 國軍 國防部 賴清德 帥化民

延伸閱讀

M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚

M1A2T臂章「Taiwan Army」字樣挨轟國軍降格台軍 軍方：凸顯專屬性

M1A2T戰車成軍新構型雲豹甲車之謎？經比對疑為疊影

M1A2T面板全英文 官兵白天操課力竭 夜間還要鑽研手冊

相關新聞

中央社擬調查後備列管人力 在野質疑威脅新聞自由

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體...

國軍變台軍？M1A2T戰車臂章 Taiwan ARMY字樣惹議

陸軍M1A2T首支戰車營前天舉行成軍典禮，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架一天就宣告完售，不過外...

首艘高緯巡護船 西拉雅號下水

賴清德總統昨天到高雄參加嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍，暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮，展現政府持續推動國艦...

M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚

陸軍日前舉行584旅聯兵營M1A2T戰車成軍儀式，在國造CM11與新型戰車的任務交接議程中，負責揭示新型戰車的戰車連連長...

中央社也搞應變防護韌性 男女員工全納後備徵召列管調查

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體...

M1A2T臂章「Taiwan Army」字樣挨轟國軍降格台軍 軍方：凸顯專屬性

陸軍M1A2T首支戰車營昨日舉行成軍典禮，官兵配戴於左手臂的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架1天就宣告完售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。