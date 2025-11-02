首艘高緯巡護船 西拉雅號下水

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
賴清德總統（前排左七）昨天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前排左七）昨天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影

賴清德總統昨天到高雄參加嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍，暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮，展現政府持續推動國艦國造與國防自主成果，並首次以原住民族名稱命名為「西拉雅」號。賴總統說，台灣除強化防衛並與鄰近國家海事合作，也須提升數位與民生系統韌性。

西拉雅號具低溫海域航行能力，續航力大於一萬五千浬，配置前一後二水砲，駕駛室能遙控高壓噴水槍，執行警告驅離等任務，首艘高緯度遠洋巡護船由賴總統以原住民族命名，後續同系列五艘也會以原住民族命名，落實憲法保障原住民身分認同權及文化權。

「以原住民族命名是對土地最深的敬意。」海委會主委管碧玲指出，平埔族的故事是台灣文化重要根基，命名不只是決策，更是價值實踐。賴總統任台南市長時，率先將西拉雅族列為市定原住民族，並促成平埔原住民族身分法通過。

管碧玲向賴總統呈獻台北艦船模，賴總統也登上台北艦視導駕駛台、主甲板、醫療艙間及遠距醫療演練。

賴總統說，海巡署肩負防衛、執法、救援及國際合作多重工作，是國安、治安、平安的第一道防線，蔡英文前總統兩屆任內推動十年計畫，預計二○二七年前打造一四一艘各型巡防艦艇，二○三二年前籌建六艘高緯度遠洋巡護船。

賴總統表示，國艦國造與國防自主已展現成果，新船艦強化海上執法、遠洋巡護、國際人道救援能力，面對威脅不僅要提升防禦，也須降低風險，政府正推動「海纜七法」修法，建立可防可控的海域安全網，盼立法院跨黨派支持。

