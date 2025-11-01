中共滲透台灣政軍企 前軍情局長籲民眾提高保防意識

中共對台滲透與間諜行為層出不窮，前軍情局長劉德良今天表示，台灣被中共滲透的密度為世界最高，不僅滲透政府與國軍，企業和智庫都是滲透目標，民眾有可能在不知情的情況下，成為被中共利用的間諜，呼籲民眾提高保防意識。

台灣勵志協會今天下午邀請退役中將、前國防部軍事情報局長劉德良以「國內保防安全與反滲透」為題，進行專題演講。

劉德良指出，中共對台灣無所不用其極，滲透對象不只政府、國安與國軍，還有政黨、重要企業與智庫等，一般民眾在任何時間、任何地點與任何接觸對象，都有可能是在知情或不知情狀況下，成為被敵人運用的間諜；鑑於台灣被滲透嚴重，他呼籲應修正國家情報工作法，將舉報人納入保護並提高檢舉獎金增加誘因。

面對中共對台滲透與保防，劉德良呼籲，民眾應養成良好生活與工作習慣，不該說就不要說，而不當的酒色財氣往往都是毀家壞身，職務越高者愈要提高保防警覺，能策動你的人，通常是熟識親友或同學，主動反映舉報，才是明哲保身之道。

根據國安局4月時對立法院報告，2020年至今共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人計95人，占比60%，且起訴人數逐年升高。

對此，劉德良演講後受訪表示，觀察兩岸與國際局勢，中共一來是希望能盡快摸透台灣，所以對台灣的滲透有急迫感，其次是中共的整體國力在提升，資源變多情況下，可以對台滲透的能量就增強，因此滲透自然變多，而台灣被中共滲透的密度是全世界最高。

劉德良指出，很多村里長被招待至中國旅遊，但總有人會不小心把持不住被色誘、被設局，而中共的情報工作習慣採放長線布局方式，可以培養很久，因此有可能唆使村里長進一步選縣市議員、立委等方式逐級而上。

至於智庫也是中共滲透對象，劉德良說明，不論是統戰或情報作戰，起頭都是社交場合，智庫辦學術研討會也是社交場合之一，而參與智庫的學者因能接觸到政府高階人士並經手機密資訊，因此是中共下手的目標。