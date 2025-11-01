M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚
陸軍日前舉行584旅聯兵營M1A2T戰車成軍儀式，在國造CM11與新型戰車的任務交接議程中，負責揭示新型戰車的戰車連連長孫韜奇，上下戰車、揭開部隊戰車番號時迅捷剛猛的動作，令外界印象深刻。
成軍儀式在陸軍湖口基地舉行，議程中CM11戰車連長將象徵584旅聯合作戰計畫的資料交接給自M1A2T戰車下車的孫韜奇，象徵交接作戰任務。孫韜奇隨後跑步登上M1A2T戰車，轉身撕下砲塔上的偽裝布，對外顯露出584旅戰車連部隊番號，代表M1A2T戰車正式納入國軍戰鬥序列。
孫韜奇是現任國防部長政務辦公室主任孫立方之子，將門虎子，頗有乃父之風。孫立方當日出席湖口成軍儀式垷場，對於其子表現，孫立方十分低調，表示兒女有自主意見，不便代為說明。
據了解，孫韜奇是陸軍官校107年班畢業，裝甲兵正規班148期、2023年班結業。和父親一樣具有優異英文能力，托福102、多益960分。他2023年赴美接裝M1A2T戰車，2024年順利取得美軍M1A2T操作手師資班（M1A2T Operator's Training Course）、M1A2T操作手合格教官（Certified Classroom Instructor）資格。曾任職於584旅、269旅；經歷步兵排長、步兵副連長及裝甲連長。赴美接裝返國後，擔任M1A2T種子教官，並於今（2025）年接任584旅聯兵1營戰1連連長。
