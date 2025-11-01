中央社也搞應變防護韌性 男女員工全納後備徵召列管調查

快訊

聯合報／ 記者李人岳甘芝萁／台北即時報導
中央社為安全應變疏遷計畫，向員工發函調查服役役別。圖／聯合報系資料照片
中央社為安全應變疏遷計畫，向員工發函調查服役役別。圖／聯合報系資料照片

國防部曾預告修正「全民防衛動員準備法」，擬要求訊息傳播的主管機關平時應對媒體從業人員調查，以利戰時運用，後因引發管控媒體資訊疑慮而暫緩。但中央社在昨天對全體員工發布郵件，以建立安全防護應變計畫為由，進行後備召集列管調查；據了解，中央社此舉是要作為戰時輸遷備援辦公計畫的參考，以掌握實施精神動員可運用之人力。

對此，中央通訊社董事長李永得表示，不知情。記者致電中央通訊社總機請轉接副社長陳正杰，但陳正杰不在辦公室，無法取得其回應。

國防部曾在112年預告修正「全民防衛動員準備法」，除名稱修正為「全民防衛動員法」，並增訂「訊息傳播動員準備方案」，規定訊息傳播的主管機關平時應對出版、廣播電視、網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員實施調查、統計、編組，而戰時優先使用傳播媒體與通訊設備，報導戰事與緊急應變資訊。不過一度引發是否管控媒體資訊的疑慮，後續修法尚未有進度。

不過，中央社卻在昨天發信給全體員工，要實施「中央社後備徵召列管調查」；根據社方說明，這項計畫是為建立安全防護應變計畫，需進行後備召集列管調查，並要求員工配合於5日前填寫完畢。

據了解，這次中央社的人員後備列管調查，調查內容包含姓名、員工編號、服務單位、性別、軍階、出生日期，不論是否曾服役，更不分男女都要填寫；如此，中央社才能盤點哪些仍具有後備軍人身分的員工，可能在戰時被徵召入伍，再編組其餘員工納入疏遷計畫的參考。

有員工表示，「全民防衛動員準備法」中原本就對「精神動員」有相關規定，要「針對動員實施階段需求，國家通訊傳播委員會應會同文化部訂定動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，中央社的做法不用大驚小怪。

也有資深員工說，過去從未做過類似調查，這是首次發生的狀況。推測是為配合政府的全社會防衛韌性政策，研議一旦發生戰爭時，中央社等國家級傳播機構仍需維持運作，持續配合政策發布正確政令訊息，因此需規劃備援辦公室及疏遷人力。

作為國家廣播電台的央廣，據傳也有類似規畫，不過據央廣員工回憶，先前雖曾會同行政院國土安全辦公室做過關鍵基礎設施安全的評鑑，但不記得曾收到有關動員、疏遷計畫的相關調查。

