海巡署「西拉雅號」遠洋巡護船下水 賴清德南下主持

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統（前排左七）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前排左七）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影

海巡署今天在高雄台船舉辦嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，以及首艘以台灣原住民族命名的高緯度遠洋巡護船下水，船名由賴清德總統親自命名為「西拉雅號」，期望承襲原住民勇敢堅韌、守護家園的精神，象徵台灣人堅定面向世界的勇氣。

賴清德表示，第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」是第一次以原住民族來命名，後續同系列的5艘巡護船，船名也都會是台灣的原住民族群，這不僅僅落實憲法保障原住民身分認同權以及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。

台船董事長陳政宏表示，「西拉雅號」具有低溫海域航行的能力，續航力高達15000 浬，船上執法武器水砲，配置前一後二，前方高壓噴水槍可由駕駛室遙控操作，以利海上的驅離，並且在駕駛艙的頂端安裝了光電指揮儀，與駕駛艙內的射控系統連結，由駕駛艙內進行警告驅離的執法任務。

賴清德總統今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天主持海巡署西拉雅艦命名儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天主持海巡署西拉雅艦命名儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）今天主持海巡署西拉雅艦命名儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）今天主持海巡署西拉雅艦命名儀式。記者劉學聖／攝影
海巡署台北艦。記者劉學聖／攝影
海巡署台北艦。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天主持海巡署台北艦成軍典禮。記者劉學聖／攝影

