海巡署「西拉雅號」遠洋巡護船下水 賴清德南下主持

海巡署今天在高雄台船舉辦嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，以及首艘以台灣原住民族命名的高緯度遠洋巡護船下水，船名由賴清德總統親自命名為「西拉雅號」，期望承襲原住民勇敢堅韌、守護家園的精神，象徵台灣人堅定面向世界的勇氣。

賴清德表示，第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」是第一次以原住民族來命名，後續同系列的5艘巡護船，船名也都會是台灣的原住民族群，這不僅僅落實憲法保障原住民身分認同權以及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。