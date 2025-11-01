M1A2T臂章「Taiwan Army」字樣挨轟國軍降格台軍 軍方：凸顯專屬性

陸軍M1A2T首支戰車營昨日舉行成軍典禮，官兵配戴於左手臂的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架1天就宣告完售，不過網友也質疑臂章上的Taiwan Army字樣，是把國軍變成了台軍。軍方解釋，臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T是台灣的專屬型式。

陸軍584旅聯兵三營M1A2T戰車昨日舉行成軍典禮，官兵配戴於左手臂的成軍紀念臂章也成為焦點，不過臂章上大大的Taiwan Army字樣，在國防部發言人臉書粉專掀起熱烈討論。

這枚臂章為灰綠底色，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角盾形，有M1A2T、ABRAMS字樣，下方有TAIWAN及ARMY字樣，軍方說明，臂章的設計象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。

有網友稱讚「好帥的臂章」，但也有網友質疑「中華民國陸軍甚麼時候改成台灣陸軍了？」、「ROC跑去哪裡了？」、「怎麼變成迎合中共對國軍的稱呼了？」更有網友質疑「天底下會用地名稱呼軍隊的，都是敵人」、「中共看我們國軍只剩下台澎金馬，故意稱呼我們為台軍，藉此矮化我們，然後我們真當自己是台軍了？」

前立委帥化民質疑，民進黨若有本事就宣布獨立，但卻又不敢，結果「偷偷摸摸在那裏搞」，賴清德的行為也有失一個總統的格調。他批評，現在的將領怎麼這麼可恥？怎可隨便接受這種事情，把自己從國軍降格變成台軍？

據指出，這枚臂章由文化總會籌畫，再次循漢光演習模式，透過青年日報「青文創」平台對外銷售，定價400元、實際售價350元。不過昨天甫上架，今天就貼出「已完售」訊息。

面對網友的熱議，陸軍司令部解釋，美軍售台灣M1A2T戰車，係特別為台灣專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan。臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T的特殊性。

軍方進一步說明，584旅聯兵三營M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，係考量整體設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗及官兵胸前名條的「中華民國陸軍」字樣相互輝映，期勉官兵體認堅定守護中華民國，保護台灣的核心價值。