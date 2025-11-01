當賴總統面爭取政府無人船大訂單 台船董座：準備好了

海委會海巡署嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，以及高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」命名及下水，今天上午在位於高雄的台船公司舉行，台船董事長陳政宏細數台船的造船經驗，更當著賴清德總統的面，爭取政府無人船訂單，強調台船已完成開發無人船在各領域運用的基礎。

陳政宏表示，以往台船公司主要專注於建造貨櫃船、散裝貨輪等大型商船，已憑藉自身經驗，以商船設計跟建造技術帶動台灣造船產業的生存與發展，不過台船也長期配合國家的任務，建造各式軍艦跟公務船，從2010年至今，已承接海巡署100噸級近岸巡護艇、1000噸級巡防艦、2000噸級新北艦、高緯度遠洋巡護船到4000噸級的巡防艦，大小船艦共32艘。

他提到，台船未來有3條產線策略，第一條是IDS海鯤級潛艦的潛艦生產線，第二條專注於生產商船，明年目標預計交付4到5艘貨櫃輪或散裝貨輪，第三條為負責海軍、海巡署等公務船的建造。

陳政宏也在賴清德總統面前強調，隨著無人載具產業的需求跟發展，台船已經完成開發無人船在各領域運用的基礎，所以不論海委會、海軍、或其他部門，為固守龐大的水域，如果有無人船的任務需求，台船也已經「準備好了」。

此外，他也針對今天成軍的海巡署「台北艦」及下水的「西拉雅號」詳細說明。他提到「台北艦」是台船承造的第4艘4000噸級巡防艦，而「西拉雅號」是台船承造6艘高緯度遠洋巡護船中的第一艘。

台北艦能夠承受10級強風，續航力達10000浬，搭載中科院開發的射控系統，可以指揮遙控槍塔及鎮海武器系統，對10公里內的船艦目標有效的掌控跟精準射擊。

台北艦另外也搭配了熱顯像系統及選用夜間照明彈，可以強化海上克難組及夜間搜救效能，也配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可以執行海上低強度的任務，艦上還配備有精良專業的醫療設備與負壓隔離病房、手術室、復溫室等緊急醫療設備，具有遠距醫療的服務。