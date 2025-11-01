首艘原住民族名「西拉雅號」遠洋巡護船下水 賴清德：落實身分認同

海委會海巡署今天上午在位於高雄的台船公司舉辦嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，以及首艘以台灣原住民族命名的高緯度遠洋巡護船下水，船名由賴清德總統親自命名為「西拉雅號」，期望承襲原住民勇敢堅韌、守護家園的精神，象徵台灣人堅定面向世界的勇氣。

賴清德表示，第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」是第一次以原住民族來命名，後續同系列的5艘巡護船，船名也都會是台灣的原住民族群，這不僅僅落實憲法保障原住民身分認同權以及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。

他指出，台灣面臨的海域安全挑戰日益嚴峻，海巡署是國防安全體系中，連結國安、治安、平安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援以及國際合作的多重工作，因此在蔡英文前總統任內，分別在2018年和2022年，都推動了十年為期的計畫，預計在2027年前打造各型巡防艦艇141艘，以及在2032年前籌建6艘高緯度遠洋巡護船。

台船董事長陳政宏表示，「西拉雅號」具有低溫海域航行的能力，續航力也不小於15000 浬，船上執法武器水砲，配置前一後二，前方高壓噴水槍可由駕駛室遙控操作，以利海上的驅離，並且在駕駛艙的頂端安裝了光電指揮儀，與駕駛艙內的射控系統連結，由駕駛艙內進行警告驅離的執法任務。

管碧玲指出，採用原住民族中的平埔族名稱命名是對台灣土地最深的敬意，平埔族群長久以來默默耕耘這片土地 ，他們的文化語言與故事是台灣文化溯源的重要根基，這不僅是一個命名的決定，更是一種價值的實踐，一種以台灣文化為榮，以台灣歷史為師的價值實踐。