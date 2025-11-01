中共13機艦台海周邊活動　國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北1日電

國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架逾越海峽中線進入西南空域及東部空域，並偵獲共艦8艘，總計中共13機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時5分至昨天晚間7時20分，在台灣海峽空域偵獲中共3架次主戰機及無人機，其中1架次逾越中線。

國軍於昨天下午3時45分至昨天晚間8時10分，在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架輔戰機；國軍另於昨天下午3時55分至昨天下午4時30分，在台灣東部空域偵獲1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

相關新聞

M1A2T成軍！新戰車汰換勇虎 反登陸護桃機

國軍向美採購的M1A2T首支戰車營昨日正式成軍服役。軍方在成軍典禮中特別安排現役的CM11勇虎戰車將戰鬥任務交接給M1A...

M1A2T成軍！賴總統：反對推進統一

賴清德總統昨主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車換裝成軍典禮，他表示，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的...

M1A2T戰車成軍 新構型雲豹甲車曝光

陸軍今日在湖口基地舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，受校的營部序列中，出現疑似通訊指管用的新構型雲豹...

海鯤號遇滲水努力抓漏 源頭找不到？台船發聲明駁斥

國造潛艦「海鯤號」原定11月交艦，但傳出進度不如預期「有挑戰性」，目前仍在碼頭停靠未出港，有媒體今天報導海鯤號遭遇「滲水...

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委楊瓊瓔關心我國F-16V交機情況。國防部長顧立雄說，目前每天兩班次、20小時趕工...

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

藝人閃兵持續延燒，衛福部22日發函要求北市衛生局，清查3間負責複檢的指定醫院，包含三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，其中北...

