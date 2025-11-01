中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架逾越海峽中線進入西南空域及東部空域，並偵獲共艦8艘，總計中共13機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時5分至昨天晚間7時20分，在台灣海峽空域偵獲中共3架次主戰機及無人機，其中1架次逾越中線。
國軍於昨天下午3時45分至昨天晚間8時10分，在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架輔戰機；國軍另於昨天下午3時55分至昨天下午4時30分，在台灣東部空域偵獲1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言