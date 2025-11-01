聽新聞
0:00 / 0:00

M1A2T成軍！新戰車汰換勇虎 反登陸護桃機

聯合報／ 記者李人岳／新竹報導

國軍向美採購的M1A2T首支戰車營昨日正式成軍服役。軍方在成軍典禮中特別安排現役的CM11勇虎戰車將戰鬥任務交接給M1A2T戰車。據指出，陸軍現階段規劃以M1、性能提升後的M60A3及輪型戰車構成未來裝甲部隊的主力，CM11戰車將隨兵力結構的調整陸續淘汰。

國軍以「銳捷專案」為代號，與美方在二○一九年簽約，以四○五億元採購一○八輛M1A2T戰車。除去年底運交的卅八輛外，第二批四十二輛也在今年七月底運抵台灣，最後一批廿八輛則預計明年第一季可完成交付。

軍方人士指出，M1戰車陸續到位後，現階段尚無後續增購的具體計畫，同時陸軍也正在推動M60A3戰車的引擎及射控性能研改，另外也將視目前陸軍對於輪型戰車的測評結果，原則上將以這三種車型構成未來陸軍裝甲部隊的主要兵力結構。現役的CM11勇虎戰車畢竟已服役超過卅年，原則上將朝汰除規劃。

對於是否爭取增購M1戰車，據透露，由於「不對稱作戰特別條例」仍在行政院討論中，現階段都還在未定之天。相關人士坦言，兵力結構調整的期程還是要看裝備是否如期到位，也或許由於供售意願的改變造成政策走向轉動，軍方計畫會隨時滾動式修正。

據規劃，一○八輛M1A2T將全數布署在北部地區，其中五八四旅全旅換裝，二六九旅駐守林口台地一個連換裝，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃園國際機場的安全。

M1A2T 戰車 國軍 桃機

延伸閱讀

M1A2T戰車成軍 新構型雲豹甲車曝光

M1A2T面板全英文 官兵白天操課力竭 夜間還要鑽研手冊

影／M1A2T戰車營今成軍 賴總統赴新竹湖口校閱

賴總統：一紙協議無法帶來和平 堅決反對一國兩制

相關新聞

海鯤號遇滲水努力抓漏 源頭找不到？台船發聲明駁斥

國造潛艦「海鯤號」原定11月交艦，但傳出進度不如預期「有挑戰性」，目前仍在碼頭停靠未出港，有媒體今天報導海鯤號遭遇「滲水...

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委楊瓊瓔關心我國F-16V交機情況。國防部長顧立雄說，目前每天兩班次、20小時趕工...

M1A2T成軍！新戰車汰換勇虎 反登陸護桃機

國軍向美採購的M1A2T首支戰車營昨日正式成軍服役。軍方在成軍典禮中特別安排現役的CM11勇虎戰車將戰鬥任務交接給M1A...

M1A2T成軍！賴總統：反對推進統一

賴清德總統昨主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車換裝成軍典禮，他表示，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的...

M1A2T戰車成軍 新構型雲豹甲車曝光

陸軍今日在湖口基地舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，受校的營部序列中，出現疑似通訊指管用的新構型雲豹...

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

藝人閃兵持續延燒，衛福部22日發函要求北市衛生局，清查3間負責複檢的指定醫院，包含三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，其中北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。