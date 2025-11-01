M1A2T成軍！新戰車汰換勇虎 反登陸護桃機

國軍向美採購的M1A2T首支戰車營昨日正式成軍服役。軍方在成軍典禮中特別安排現役的CM11勇虎戰車將戰鬥任務交接給M1A2T戰車。據指出，陸軍現階段規劃以M1、性能提升後的M60A3及輪型戰車構成未來裝甲部隊的主力，CM11戰車將隨兵力結構的調整陸續淘汰。

國軍以「銳捷專案」為代號，與美方在二○一九年簽約，以四○五億元採購一○八輛M1A2T戰車。除去年底運交的卅八輛外，第二批四十二輛也在今年七月底運抵台灣，最後一批廿八輛則預計明年第一季可完成交付。

軍方人士指出，M1戰車陸續到位後，現階段尚無後續增購的具體計畫，同時陸軍也正在推動M60A3戰車的引擎及射控性能研改，另外也將視目前陸軍對於輪型戰車的測評結果，原則上將以這三種車型構成未來陸軍裝甲部隊的主要兵力結構。現役的CM11勇虎戰車畢竟已服役超過卅年，原則上將朝汰除規劃。

對於是否爭取增購M1戰車，據透露，由於「不對稱作戰特別條例」仍在行政院討論中，現階段都還在未定之天。相關人士坦言，兵力結構調整的期程還是要看裝備是否如期到位，也或許由於供售意願的改變造成政策走向轉動，軍方計畫會隨時滾動式修正。

據規劃，一○八輛M1A2T將全數布署在北部地區，其中五八四旅全旅換裝，二六九旅駐守林口台地一個連換裝，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃園國際機場的安全。