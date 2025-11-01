M1A2T成軍！賴總統：反對推進統一
賴清德總統昨主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車換裝成軍典禮，他表示，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制，永遠堅持自由民主的憲政體制。
國軍向美採購的M1A2T戰車自去年底開始陸續運交回台，經過近十個月整備訓練及作戰測評驗收，第一個完成換裝的裝甲第五八四旅聯兵三營在新竹湖口舉行成軍典禮。賴總統在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員的陪同下主持儀式，美國在台協會AIT則由安全合作組副組長等官員代表觀禮。
賴總統首先宣讀成軍令，並接受陸軍司令呂坤修呈獻的戰車模型。隨即登上閱兵車，校閱由聯兵三營營部、戰鬥支援連、戰車連、機步連及火力連的全營人員、裝備。
賴總統致詞表示，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，無論是從赴美、培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻。
他指出，新興單位的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技的重要里程碑。
他指出，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平。賴總統強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。所以我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制。
賴總統重申「四個堅持」，並強調台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平。不只是台灣，我們區域周邊國家也都在提高國防預算，加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定。
賴總統也說，他和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，是他在金門服役時的單位，所以他特別希望五八四旅官兵可以傳承部隊「國家主權由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民。
