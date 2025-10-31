外交部：嚴正駁斥中國防長不實謬論及恫嚇言語
外交部指出，針對中國國防部長董軍今天與美國國防部長赫格塞斯舉行會談，董軍提出「美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對『台獨』」等謬論及恫嚇言語，外交部嚴正駁斥，並重申中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬。
正在馬來西亞出席第12屆東協防長擴大會的董軍，今天早上與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談。
根據中國國防部，董軍強調，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對『台獨』」。
外交部晚間以新聞稿嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。
外交部表示，中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，凸顯其傲慢與霸權心態。外交部呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。
