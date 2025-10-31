聽新聞
0:00 / 0:00
海鯤號遇滲水努力抓漏 源頭找不到？台船發聲明駁斥
國造潛艦「海鯤號」原定11月交艦，但傳出進度不如預期「有挑戰性」，目前仍在碼頭停靠未出港，有媒體今天報導海鯤號遭遇「滲水問題」至今仍努力「抓漏」卻還找不到源頭，對此負責造艦的台船公司晚間突發聲明，駁斥滲水一說。
台灣國際造船公司聲明指出，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，對特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，「滲水情況」並非事實，台船公司深表遺憾，特此澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」，以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。
不過，國防部長顧立雄在20日就曾在立法院專案報告「海鯤號」進度時提到，11月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，將持續請海軍及台船努力，會以品質及安全為重逐次進行海測（SAT），若台船無法依約交艦，將每天對台船開罰19萬元。
據了解，依照國防部與台船之間的合約，海鯤號的交艦期限為11月30日，但目前海鯤號卻仍未完成測試。
海鯤號從今年6月17日起，已執行3次浮航測試，但7月初第3次海測後，海鯤號就進入台船乾塢，多個月未再出海，而依照海鯤號海測程序，測試除了浮航測試，還有淺水潛航及深水潛航等共3階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言