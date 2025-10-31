海鯤號遇滲水努力抓漏 源頭找不到？台船發聲明駁斥

國造潛艦「海鯤號」原定11月交艦，但傳出進度不如預期「有挑戰性」，目前仍在碼頭停靠未出港，有媒體今天報導海鯤號遭遇「滲水問題」至今仍努力「抓漏」卻還找不到源頭，對此負責造艦的台船公司晚間突發聲明，駁斥滲水一說。

台灣國際造船公司聲明指出，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，對特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，「滲水情況」並非事實，台船公司深表遺憾，特此澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」，以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。

不過，國防部長顧立雄在20日就曾在立法院專案報告「海鯤號」進度時提到，11月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，將持續請海軍及台船努力，會以品質及安全為重逐次進行海測（SAT），若台船無法依約交艦，將每天對台船開罰19萬元。

據了解，依照國防部與台船之間的合約，海鯤號的交艦期限為11月30日，但目前海鯤號卻仍未完成測試。

海鯤號從今年6月17日起，已執行3次浮航測試，但7月初第3次海測後，海鯤號就進入台船乾塢，多個月未再出海，而依照海鯤號海測程序，測試除了浮航測試，還有淺水潛航及深水潛航等共3階段。