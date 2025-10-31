楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委楊瓊瓔關心我國F-16V交機情況。國防部長顧立雄說，目前每天兩班次、20小時趕工，同時有50架在生產線上組裝，預計年底10架完成組裝。卓榮泰則表示，很多人希望知道中華民國空軍到底有多少飛機，他不認為交機情況可以公開討論。

楊瓊瓔今日質詢關心我國對美軍購情況，尤其F-16V交機狀況。顧立雄表示，目前在線組裝的總機數有50架，且每日以2班次、20小時的方式加速戰機生產，預計今年年底前會完成10架機的組裝，進行試飛取得適航認證之後，明年會獲得交機。但要獲得全數66架交機，確實具有挑戰性。

楊瓊瓔追問，希望我方不要變成「盤仔」，2026年預計會有幾架回來？顧立雄說，他現在無法明確回覆，他只能說生產線在線組裝，有50架同時在線組裝，組裝後還要測試。

楊瓊瓔再追問明年會有幾架回來？卓榮泰說，剛剛顧立雄已說過了；他拉高分貝表示，公開討論我國國防軍機有幾架，他覺得不是適合的方式，很多人都會希望知道中華民國空軍到底有多少飛機，「什麼時候，有多少架，在哪一天，多少時間會進來，我認為這個不應該公開討論」。卓揆回應令楊非常不滿，表示「這是公開訊息耶！」

楊瓊瓔說，她本來對卓榮泰是很尊敬，買東西，給國人報告，本來就要回來，盼卓揆冷靜思考，我方等不到武器，這是合作還是冤大頭？卓揆回應，「我很冷靜。」