快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

不手軟！台股尾盤堪比「下墜魔球」 他們賣逾200億元台積電及龍頭股

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）和國防部長顧立雄（左）今下午在立法院答詢，有關軍購問題。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右）和國防部長顧立雄（左）今下午在立法院答詢，有關軍購問題。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委楊瓊瓔關心我國F-16V交機情況。國防部長顧立雄說，目前每天兩班次、20小時趕工，同時有50架在生產線上組裝，預計年底10架完成組裝。卓榮泰則表示，很多人希望知道中華民國空軍到底有多少飛機，他不認為交機情況可以公開討論。

楊瓊瓔今日質詢關心我國對美軍購情況，尤其F-16V交機狀況。顧立雄表示，目前在線組裝的總機數有50架，且每日以2班次、20小時的方式加速戰機生產，預計今年年底前會完成10架機的組裝，進行試飛取得適航認證之後，明年會獲得交機。但要獲得全數66架交機，確實具有挑戰性。

楊瓊瓔追問，希望我方不要變成「盤仔」，2026年預計會有幾架回來？顧立雄說，他現在無法明確回覆，他只能說生產線在線組裝，有50架同時在線組裝，組裝後還要測試。

楊瓊瓔再追問明年會有幾架回來？卓榮泰說，剛剛顧立雄已說過了；他拉高分貝表示，公開討論我國國防軍機有幾架，他覺得不是適合的方式，很多人都會希望知道中華民國空軍到底有多少飛機，「什麼時候，有多少架，在哪一天，多少時間會進來，我認為這個不應該公開討論」。卓揆回應令楊非常不滿，表示「這是公開訊息耶！」

楊瓊瓔說，她本來對卓榮泰是很尊敬，買東西，給國人報告，本來就要回來，盼卓揆冷靜思考，我方等不到武器，這是合作還是冤大頭？卓揆回應，「我很冷靜。」

楊瓊瓔 交機 卓榮泰 F-16V 顧立雄

延伸閱讀

張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

藍白譴責卓榮泰癱瘓NCC、話術欺瞞國會 立院逕付二讀交協商

相關新聞

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委楊瓊瓔關心我國F-16V交機情況。國防部長顧立雄說，目前每天兩班次、20小時趕工...

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

藝人閃兵持續延燒，衛福部22日發函要求北市衛生局，清查3間負責複檢的指定醫院，包含三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，其中北...

M1A2T面板全英文 官兵白天操課力竭 夜間還要鑽研手冊

陸軍M1A2T戰車首支戰車營今日正式成軍，M1A2T採用120公厘滑膛砲、具備1500匹的馬力引擎，參與換裝訓練過程的官...

影／M1A2T戰車營今成軍 賴總統赴新竹湖口校閱

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯...

主持M1A2T成軍 賴總統：簽和平協議無法帶來和平

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營今天在新竹湖口舉行成軍典禮。賴清德總統今天主持陸軍裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，他表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制，永遠堅持自由民主的憲政體制。

世代交替！M1A2T戰車營成軍 勇虎戰車交接作戰任務

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營今天在湖口國家閱兵場舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。