藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能
藝人閃兵持續延燒，衛福部22日發函要求北市衛生局，清查3間負責複檢的指定醫院，包含三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，其中北榮院長陳威明建議，乾脆兵役體檢複檢，盡量回歸給更專業的軍方醫院。國防部長顧立雄說，軍醫局會再跟內政部役政司討論，看量能如何再統一跟大家報告。
內政部比對資料發現，2023年全體役男免役率高達16%，衛福部22日晚間證實，已發函請台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2周內釐清。
立法院今繼續對行政院院長卓榮泰施政報告質詢，顧立雄赴立院備詢時被問及，是否支持兵役體檢複檢回歸軍醫院，顧立雄說，軍醫局會跟內政部役政司討論，複檢部分要考慮量能，待會商後有一致的意見後，再跟大家報告。
至於BMI值要達到45才能免役的最新體位判定標準何時公布，顧立雄今表示，預計還是明年4月。
