因應統戰威脅 張惇涵：密集討論軍審4法

中央社／ 台北31日電

總統賴清德今年3月提出17項因應國安及統戰威脅策略，行政院秘書長張惇涵今天說，因應國軍被滲透威脅，正密集討論軍審4法，包含修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，軍審制度將重新檢討上路。

賴總統3月召開國家安全高層會議後，說明台灣當前面臨5大國安及統戰威脅，包括中國對國家主權的威脅、對國軍滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅，並提出17項因應策略。賴總統也宣示全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。

行政院日前指出，會提出21部法律修法或立法，其中包含已送至立法院的海纜7法及人工智慧基本法，以及9月由賴總統公布的資通安全管理法。

張惇涵今天接受自由時報專訪說，除21部法律修法或立法外，還要修行政命令以及相關計畫與行政措施等，總計超過120項工作，其中軍審4法也密集討論中。

張惇涵指出，因應國軍被滲透威脅的軍事審判制度將重新檢討上路，行政院正與部會持續討論中，包含修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，另外國安法、陸海空軍刑法等修法也在討論階段，將循序漸進推動。

至於17項因應策略所推動的相關措施，張惇涵表示，包含明年度國防預算，依照「北約模式」達到GDP的3%，以及軍公教禁止持有中國居民身分證及定居證、公務員赴中港澳如接觸到中共官方相關人士必須通報或揭露、軍公教具結是否在中國設籍、有無居住證，還有禁止以高等教育深耕計畫經費赴中國進行交流等，都是依據17項因應策略所推的相關措施。

