世代交替！M1A2T戰車營成軍 勇虎戰車交接作戰任務

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營今天在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮。賴清德總統親自主持。軍方在成軍典禮中特別安排現役的CM11勇虎戰車將戰鬥任務交接給M1A2T戰車，也象徵「地表最強戰車」正式納入國軍戰鬥序列。

國軍以「銳捷專案」為代號，與美方在2019年簽約，以405億元採購108輛M1A2T戰車。除去年底運交的38輛外，第二批42輛也在今年7月底運抵台灣，最後一批28輛則預計明年第一季可完成交付。

陸軍584旅自今年初展開接裝訓練，經過實彈射擊、作戰測評驗收等一連串訓練，首支接裝成軍的聯兵三營今天在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮，除了換裝M1A2T戰車的2個戰車連外，包括機步連、營部暨戰鬥支援連、運輸群重拖車排及火力連，採取全營、全裝的姿態接受賴總統校閱。

典禮首先由賴總統宣讀成軍令，並由現役CM11勇虎戰車交接作戰任務給M1A2T戰車。一輛CM11戰車及一輛M1A2T戰車分別由典禮會場左右兩側駛入會場，由指揮CM11的戰車連長吳秉謙上尉，將象徵作戰計畫的戰鬥手板，交接給M1A2T戰車連長孫韜奇上尉。同時也揭開M1A2T砲塔上漆繪的584旅三角形戰術標幟，象徵M1A2T戰車正式納入國軍戰鬥序列。

賴總統也登上閱兵車校閱聯兵三營各連，並接受陸軍司令呂坤修呈現的M1戰車模型。

賴總統致詞時表示「強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平。」賴總統強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。所以我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制。

賴總統說，我們永遠堅持自由民主的憲政體制，反對一國兩制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣的主權不容侵犯併吞、堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

典禮中除了M1A2T戰車外，隨M1接裝的M88A2裝甲救濟車、M1070重型拖板車等全套後勤裝備，火力連所屬的M1167裝甲型拖2B飛彈發射車及監偵型無人機以及CM33/34雲豹裝甲車等現役裝備，也同時接受賴總統校閱。