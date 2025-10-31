陸軍M1A2T戰車成軍 AIT安合組成員湖口列席觀禮

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
3名出席M1A2T戰車成軍儀式的華、美裔美軍軍官（前3），其實都是AIT駐台安全合作組成員，左一為安合組台裔美籍的陸軍組副組長Simon Liu。記者洪哲政/攝影
3名出席M1A2T戰車成軍儀式的華、美裔美軍軍官（前3），其實都是AIT駐台安全合作組成員，左一為安合組台裔美籍的陸軍組副組長Simon Liu。記者洪哲政/攝影

陸軍今日在湖口基地舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，賴總統親臨主持，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）安全合作組現役美軍重要幹部也應邀出席。

按陸軍觀禮台座位安排，出席者分別為美國在台協會（AIT/T）組長、主任、副主任。軍方為保密，座位名牌僅標明上開職銜，沒有確切姓名。

但經辨識，3名出席成軍儀式的AIT華、美裔軍官，其實都是駐台安全合作組成員，其中一位是華裔美籍的安合組台籍陸軍副組長Simon Liu。

美國在台協會台北辦事處內有技術組與聯絡事務組負責與我軍事交流業務，前者前身為美國斷交前的美軍顧問團，負責執行軍售業務與安全合作，2012年改名為安全合作組。後者前身為大使館武官處。美國斷交初期，因為政治限制，兩組官員由美軍退役人員以約聘方式，推動雙方軍事合作事務，2004年陸續恢復由美軍現役軍人擔任。

