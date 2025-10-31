議員籲市府抵制閃兵藝人演出 侯友宜：逃兵不可取

藝人「閃兵」引發社會熱議，新北市長侯友宜今天在議會總質詢時指出，服兵役是依國家法律應盡的義務，也是對國家忠誠、榮譽象徵，任何逃避兵役的行為「令人痛心、不可取」。新北市逃兵、服役不實案件，將依法嚴辦，也會盡速撤銷體位判定，並列入梯次服役。

新北市議員蘇錦雄今天總質詢指出，韓國藝人如李到晛、宋江等皆有服役，服兵役被視為榮譽的象徵，如果逃兵可能事業什麼都歸零，相比之下，台灣社會對兵役的態度顯得較為寬鬆，如今藝人閃兵事件，恐削弱社會對軍人的尊重與倫理觀。

蘇錦雄也認為，對於藝人閃兵，市府相關活動邀請與表演，也應該抵制。

侯友宜回應說，「服兵役不僅是義務，更是一種榮譽與正義的象徵」，從過去嚴格的軍事訓練到今日志願役制度的演進，社會對軍人的尊敬不應減少，反而應該給予更多支持，包括改善待遇與社會尊重，強化軍人榮譽感，例如電影票半價、更多公共優惠等具體措施，都是支持軍人的表現。

侯友宜指出，目前全國約有92件兵役疑慮案件，其中新北市約占32件，涉及藝人者約6至7人，部分已遭偵辦或起訴。侯強調，新北市府會全力配合中央，確保案件儘速處理完畢，讓相關人員依規定補服兵役，維護制度公信力。

民政局長林耀長說，內政部預計明年2月起將提高體檢標準，除極少數特殊情況外，所有役男皆須履行服役義務，政府也正研議修法，針對逃避兵役行為採取更嚴格的懲處，以維護兵役制度的公平與嚴肅性。