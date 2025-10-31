學者：善用M1A2T互聯系統 朝火炮與網路多領域作戰

國軍首批M1A2T今天舉行成軍典禮，針對未來裝甲部隊精進方向，學者認為，數量部分可向美方購置舊型M1A2在國內升級射控以節約成本，且應善用M1A2T「車際間資訊互聯系統」網狀化作戰優勢，朝火炮與網路等多領域作戰發展，達成作戰效益。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國108年至116年對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第3批28輛預計明年初抵台。

國防安全研究院助理研究員許智翔表示，國軍取得M1A2T戰車後，裝甲戰力將是跳躍式進步，但帳面上仍有約900輛M60A3與CM11戰車，中科院已有M60A3射控系統的升級方案，若將M60A3進行射控與動力系統的升級、相對花費較低，屬於能提升戰力的方式。

許智翔指出，國際上也有許多成熟的M60升級案，例如以色列的沙布拉（Sabra）跟義大利李奧納多（Leonardo），目的都是將屬於第2代戰車的M60，提升到接近M1的第3代戰車水準。

至於CM11戰車的未來，許智翔表示，畢竟CM11戰車是由M60戰車的車體與M48戰車的炮塔所組成，而M48的炮塔空間太小、升級空間有限，但汰換掉的CM11戰車應進一步研發為無人戰車或反裝甲飛彈發射車，發揮剩餘戰場價值。

針對軍備局研製的105公厘輪型戰車，許智翔認為，若軍方對於國造輪型戰車性能滿意，亦可以透過輪型戰車取代CM11戰車，例如日本陸上自衛隊在本州地區，是以裝備105公厘戰車炮的16式機動戰鬥車，取代當地的74式戰車，但仍需視國軍地面部隊對輪型戰車的定位，也就是部隊準則與運用，最忌諱是「研發單位埋著頭研發，部隊沒有想法」。

國防安全研究院副研究員舒孝煌日前赴美參觀美國陸軍協會（AUSA）暨軍備展，他指出，展覽現場以無人機、反無人機系統以及無人地面載具為大宗，而美國陸軍因美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令，需要重組編制架構，且美軍經過俄烏戰爭檢討，將會汰除像是直升機、戰鬥車輛等不切實際武器，這對美軍是很大挑戰。

「無人機與反無人機一定會是戰場主流」，舒孝煌說，所以現在強調「模組化」、隨插即用，美軍沒有要淘汰裝甲部隊，但會以不同形態面對未來戰爭；M1A2T對台灣非常重要，但結合新系統，熟悉操作後，作戰準則等要更新，如何發揮應有價值將是很大挑戰。

軍事作家、陸軍退役中校黃竣民表示，倘若戰術與戰法仍是「新瓶裝舊酒」，倒不如認真往部隊轉型的軍事投資效益上作考慮，總不能買了比以前貴上3、5倍的戰車，卻因思維落伍而無法發揚火力與網狀化作戰的優勢，這就失去這項軍購的意義。

舒孝煌認為，國軍應參考美軍與先進國家的技術，調整包括裝備、組織編裝等作戰方式，例如美軍多領域作戰結合動能（一般火砲）與非動能（電子、網路戰等）的不同領域火力，國軍應朝向多領域作戰方式發展，達成作戰效益。