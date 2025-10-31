主持M1A2T成軍 賴總統：簽和平協議無法帶來和平 堅決反對推進統一

賴清德總統今天主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，他表示，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制，永遠堅持自由民主的憲政體制。

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營今天在新竹湖口舉行成軍典禮。

賴總統致詞表示，今天非常榮幸親自主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮。在3個多月前，他也來看換裝訓練以及實彈射擊場面，非常震撼。現在看到正式成軍，展現出高昂的士氣，他以全體無能都為你們感到驕傲。

賴總統說，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。無論是從赴美、培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重的考驗與挑戰，順利完成任務。他要感謝大家，大家辛苦了。

賴總統說，新興單位的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技的重要里程碑。有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能夠有效提升戰力，落實防衛護守，重整克組的整體戰略。

「強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平。」賴總統強調，簽訂紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解。所以我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制。

賴總統說，我們永遠堅持自由民主的憲政體制，反對一國兩制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣的主權不容侵犯併吞、堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

賴總統表示，台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平。不只是台灣，我們區域周邊國家也都在提高國防預算，加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定。

最後，賴總統表示，他要和各位分享一個小故事，其實他和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，是他在金門服役時的單位，所以他特別希望各位可以傳承部隊「國家主權由我守護」的精神，「我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚」。