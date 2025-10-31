M1A2T戰車營今成軍 賴總統親赴新竹湖口主持

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營預計今天將在新竹湖口舉行成軍典禮。由賴清德總統親自主持。

國軍以「銳捷專案」為代號，在2019年與美方簽約，以405億元採購108輛M1A2T戰車。除去年底運交的38輛外，第二批42輛也在今年7月底運抵台灣，最後一批28輛則預計明年第一季可完成交付。

根據軍方規劃，108輛M1A2T戰車將全數部署在北部地區，除了裝訓部留用部分用於訓練外，分別撥交湖口584裝甲旅及269機步旅，其中584旅全旅換裝，269旅駐守林口台地一個連換裝，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃園國際機場的安全。

M1A2T在今年7月換裝訓練期間，曾公開進行實彈射擊演練，據曾赴美接受接裝訓練的官兵表示，M1A2T採用120公厘的滑膛砲、具備1500匹的馬力引擎，有複合式裝甲以及履帶左右襯裙，可以保護承載系、戰車駕駛及底盤彈藥艙，火力、機動力及防禦力都大幅提升。

M1A2T戰車返國之初，曾被質疑是翻修件、射控還是類比式，且美方提供我方的砲彈貫穿力只有560公厘。陸軍司令部為此解釋，M1的車體結構從美軍自用以及各外銷家族都採用同一系列結構，經美軍評估，車體結構可用到2040年。射控系統、引擎也都是全新品，並針對特別客戶有客製化安排，所謂翻修車的說法應該澄清。

此外，M1A2T採用數位射控系統，不過基於國人的使用習慣，由M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計，不過處理速度都一樣。特別的是，M1A2T裝有車外輔助動力系統APU及空調系統，除了車上的核生化系統可提供車內負壓環境外，也考慮到車內的大量電子設備需要高度冷卻環境以及人員舒適性。

