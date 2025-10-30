退輔會舉辦第47屆榮民節大會 感謝榮民撐起台灣走過風雨歲月

國軍退除役官兵輔導委員會成立屆71週年，今天在中彰榮民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會，活動以嘉年華形式呈現，結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容，並邀集臺中榮總、榮服處、榮家及農場設攤提供醫療服務、照顧諮詢及農產品行銷等多元服務。

慶祝大會由退輔會主委嚴德發主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團代表、軍方代表及社區民眾、學校團體共同參與。

活動首先頒發榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等20位榮民。這些榮民楷模分別來自不同領域，有人事業有成、協助榮民就業；有人慷慨捐助、扶助遺孤；亦有長年投入志願服務、熱心關懷社會的榮民代表，他們的善行義舉感動人心，足為楷模。

隨後，嚴德發也頒獎表揚輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運、欣興電子等12家企業與機構，感謝提供就業機會、協助退除役官兵穩定家庭與生活，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。

本次活動同時邀請來自世界各地的海外榮光聯誼會代表47人返國參與，嚴德發特別頒獎表揚華府榮光聯誼會等8個單位，感謝其長期支持輔導會各項照顧與服務工作，彰顯榮民無論身在何處，皆心繫國家的榮光精神。

嚴德發也特別表揚並嘉勉高雄榮家非洲鼓隊，恭禧他們榮獲衛福部國健署長者活躍老化「2025阿公阿嬤活力SHOW」競賽冠軍，並組成旗舞隊、體適能隊及標語隊參加今年的榮民節活動。

嚴德發致詞時表示，退輔會成立的主要目的是為了要好好照顧、安置功在國家的退除役官兵。未來會在既有的基礎上，與時俱進，提升服務照顧的品質，並持續結合政府行動創新精神，提供榮民眷優質的服務照顧，落實「榮民在那裡，服務到那裡」，讓各項輔導工作能更符合退除役官兵實需。