快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

聽新聞
0:00 / 0:00

退輔會舉辦第47屆榮民節大會 感謝榮民撐起台灣走過風雨歲月

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會舉辦第47屆榮民節慶祝大會，退輔會主委嚴德發（圖左）頒獎表揚榮民楷模。圖／退輔會提供
退輔會舉辦第47屆榮民節慶祝大會，退輔會主委嚴德發（圖左）頒獎表揚榮民楷模。圖／退輔會提供

國軍退除役官兵輔導委員會成立屆71週年，今天在中彰榮民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會，活動以嘉年華形式呈現，結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容，並邀集臺中榮總、榮服處、榮家及農場設攤提供醫療服務、照顧諮詢及農產品行銷等多元服務。

慶祝大會由退輔會主委嚴德發主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團代表、軍方代表及社區民眾、學校團體共同參與。

活動首先頒發榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等20位榮民。這些榮民楷模分別來自不同領域，有人事業有成、協助榮民就業；有人慷慨捐助、扶助遺孤；亦有長年投入志願服務、熱心關懷社會的榮民代表，他們的善行義舉感動人心，足為楷模。

隨後，嚴德發也頒獎表揚輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運、欣興電子等12家企業與機構，感謝提供就業機會、協助退除役官兵穩定家庭與生活，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。

本次活動同時邀請來自世界各地的海外榮光聯誼會代表47人返國參與，嚴德發特別頒獎表揚華府榮光聯誼會等8個單位，感謝其長期支持輔導會各項照顧與服務工作，彰顯榮民無論身在何處，皆心繫國家的榮光精神。

嚴德發也特別表揚並嘉勉高雄榮家非洲鼓隊，恭禧他們榮獲衛福部國健署長者活躍老化「2025阿公阿嬤活力SHOW」競賽冠軍，並組成旗舞隊、體適能隊及標語隊參加今年的榮民節活動。

嚴德發致詞時表示，退輔會成立的主要目的是為了要好好照顧、安置功在國家的退除役官兵。未來會在既有的基礎上，與時俱進，提升服務照顧的品質，並持續結合政府行動創新精神，提供榮民眷優質的服務照顧，落實「榮民在那裡，服務到那裡」，讓各項輔導工作能更符合退除役官兵實需。

大會中也播放微電影「戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬」。透過珍貴的歷史照片與老兵真實的口述歷史，回顧那段戰火連天、軍民同心的時代。也體會支撐台灣走過風雨的，是一群投入中橫公路、雪山隧道等國家建設，默默奉獻的榮民前輩。

退輔會於中彰榮民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會。圖／退輔會提供
退輔會於中彰榮民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會。圖／退輔會提供

榮民 嚴德發 聯誼 退輔會

延伸閱讀

宗馥莉公開露面了！以宏勝總裁出席會議 疑為經銷商大會挽狂瀾

黃仁勳GTC DC大會發豪語 輝達晶片營收衝5000億美元

拚美製 輝達預告先進封裝快來了 外界預料美商艾克爾拔頭籌

黃仁勳GTC大會開頭影片 竟現「台灣之光王建民」

相關新聞

退輔會舉辦第47屆榮民節大會 感謝榮民撐起台灣走過風雨歲月

國軍退除役官兵輔導委員會成立屆71週年，今天在中彰榮民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會，活動以嘉年華形式...

中科院：鷹隼專案測試中 AESA雷達為國造產品

網傳「超級經國號」F-CK-1C搭配AESA雷達試飛成功，指這套雷達是中科院自國際現貨中採購來的商用雷達。中科院今天表示...

影／眼鏡蛇直升機升空火力掩護 地空部隊雲林作戰操演民眾大開眼界

國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，由234旅官兵進行地空整體作戰包括運用科技「TAK手機指揮系統」把戰場實...

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）即將遷駐關廟，今天「末班搬遷車」離開營區。感念長年駐防永康、守護...

「安控國家隊」竟是貼牌中國貨？ 馬文君：防紅鏈玩假的

自詡為「安控國家隊隊長」的昇銳科技，被爆使用中國大陸製的線材、機殼、主機板等零件，在台組裝後貼上「MIT台灣製造」標章。...

解放軍首艘裝備雷射武器戰艦服役 攔截蜂群無人機有一套

「燎原-1」是裝備在軍艦上的雷射武器，據稱可以打無人機、火箭彈，也可能打巡航導彈。這款被網友戲稱為「洗衣機」的雷射武器，可能是解放軍致盲雷射武器，也是南海防禦的一環，目的是降低海上防禦的成本，發展光電雷射戰略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。