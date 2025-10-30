中科院：鷹隼專案測試中 AESA雷達為國造產品

網傳「超級經國號」F-CK-1C搭配AESA雷達試飛成功，指這套雷達是中科院自國際現貨中採購來的商用雷達。中科院今天表示，此節非屬事實，而中科院電子所以「鷹隼專案」為名研發的AESA雷達，正依計畫進度執行相關研發測試。

網傳F-CK-1C戰機搭配空用AESA雷達「鷹隼專案」，首度試飛成功，將可為後續經國號戰機升級、搭載雄鷙反艦飛彈等新式空射武器鋪平服役道路。

網傳宣稱，中科院選用的AESA雷達為國際市場現貨，該款雷達甫完成測試，性能優異，專案共改裝2架現役經國號戰機。

對此，中科院今天表示，網傳經國號戰機搭載商售AESA雷達，為中科院選用國際市場現貨，非屬事實；另鷹隼專案均依計畫進度執行，相關研發測試因事涉機敏，援例不予評論。

鷹隼專案由來已久，過去是中科院航研所前身航發中心執行，於民國108年度藉研發2套工程發展型被動雷達系統，並結合國軍現役防空相列雷達，以構成多基架構雷達系統，將偵獲的匿蹤戰機情資，送交固定或機動3D射控相列雷達，發射加強能量的局部搜索波束，以完成匿蹤戰機局部偵蒐、追蹤及鎖定。但目前的鷹隼案是由中科院電子所執行，研發的是空用AESA雷達系統。