中科院：鷹隼專案測試中 AESA雷達為國造產品

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院研發的AESA雷達。記者程嘉文／攝影
中科院研發的AESA雷達。記者程嘉文／攝影

網傳「超級經國號」F-CK-1C搭配AESA雷達試飛成功，指這套雷達是中科院自國際現貨中採購來的商用雷達。中科院今天表示，此節非屬事實，而中科院電子所以「鷹隼專案」為名研發的AESA雷達，正依計畫進度執行相關研發測試。

網傳F-CK-1C戰機搭配空用AESA雷達「鷹隼專案」，首度試飛成功，將可為後續經國號戰機升級、搭載雄鷙反艦飛彈等新式空射武器鋪平服役道路。

網傳宣稱，中科院選用的AESA雷達為國際市場現貨，該款雷達甫完成測試，性能優異，專案共改裝2架現役經國號戰機。

對此，中科院今天表示，網傳經國號戰機搭載商售AESA雷達，為中科院選用國際市場現貨，非屬事實；另鷹隼專案均依計畫進度執行，相關研發測試因事涉機敏，援例不予評論。

鷹隼專案由來已久，過去是中科院航研所前身航發中心執行，於民國108年度藉研發2套工程發展型被動雷達系統，並結合國軍現役防空相列雷達，以構成多基架構雷達系統，將偵獲的匿蹤戰機情資，送交固定或機動3D射控相列雷達，發射加強能量的局部搜索波束，以完成匿蹤戰機局部偵蒐、追蹤及鎖定。但目前的鷹隼案是由中科院電子所執行，研發的是空用AESA雷達系統。

中科院 戰機 經國號

陸配錢麗開粉專宣傳武統 陸委會：8月廢止台灣身分與戶籍

任職華碩的陸籍配偶錢麗因向中國大陸舉報公司主管違反反分裂國家法，還在電梯公告禁看特定電視台、報紙，更成立粉專宣傳解放軍武...

影／眼鏡蛇直升機升空火力掩護 地空部隊雲林作戰操演民眾大開眼界

國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，由234旅官兵進行地空整體作戰包括運用科技「TAK手機指揮系統」把戰場實...

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）即將遷駐關廟，今天「末班搬遷車」離開營區。感念長年駐防永康、守護...

「安控國家隊」竟是貼牌中國貨？ 馬文君：防紅鏈玩假的

自詡為「安控國家隊隊長」的昇銳科技，被爆使用中國大陸製的線材、機殼、主機板等零件，在台組裝後貼上「MIT台灣製造」標章。...

解放軍首艘裝備雷射武器戰艦服役 攔截蜂群無人機有一套

「燎原-1」是裝備在軍艦上的雷射武器，據稱可以打無人機、火箭彈，也可能打巡航導彈。這款被網友戲稱為「洗衣機」的雷射武器，可能是解放軍致盲雷射武器，也是南海防禦的一環，目的是降低海上防禦的成本，發展光電雷射戰略。

