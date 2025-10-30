影／眼鏡蛇直升機升空火力掩護 地空部隊雲林作戰操演民眾大開眼界

國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，由234旅官兵進行地空整體作戰包括運用科技「TAK手機指揮系統」把戰場實況視訊傳給指揮中心，增加戰力機動，並出動眼鏡蛇戰機，以空中火力壓制，展開「陸航、戰、甲車部隊協同作戰」並以空包彈仿真實戰，震撼又逼真，讓人大開眼界，軍事專家說，這是一場有別於傳統的現代科技資訊戰。

為落實新訓練、新思維、新裝備、新科技戰備演訓任務，機步234旅今天執行「陸勝1號」地空整體作戰操演課目，少將政戰主任鄭傑元指出，透過實兵實裝、自由統裁，實際對抗的方式，展現國軍全面提升戰力的決心。

作戰指揮官楊竣誠說明這次在雲林元長地區展開演訓的內容指出，這次以陸空作戰為演練核心，共出動兩架眼鏡蛇攻擊直升機，沿著台19線往褒忠方向以空中火力支援，地面部隊長藉偵監無人機取得敵軍動態，透過機步戰鬥隊的交互掩護展開戰鬥、戰傷救護與心戰喊話等戰術，作為執行陣地佔領，並以戰車戰鬥隊進行超越攻擊，展現地空整體作戰效能。

今天上午元長鄉的上空出現兩架眼鏡蛇攻擊機飛行而過，引來不少未曾見過武裝戰機的民眾引頸高望，直呼「太帥了！」兩架戰機沿著台19線上空盤旋展開攻擊，隨後地面部隊的多輛戰車和機槍裝甲車疾駛抵達攻擊陣地，作戰步兵投擲煙霧彈後展開全面性攻擊，頓時槍聲大作，空包彈從槍口發出火光，民眾還以為是實彈射擊，有如置身戰場。

軍事專家施孝瑋指出，這次操演有別以往，除運用無人機偵搜，也運用科技套件（TAK系統）等新式裝備，把戰場實況資訊透過視訊或圖形，層層即時傳達，可快速掌握戰場的指揮機動，填補兵力不足與調度，建構完整的「偵察-指管-打擊」擊殺鏈。