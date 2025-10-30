快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

影／眼鏡蛇直升機升空火力掩護 地空部隊雲林作戰操演民眾大開眼界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
戰車部隊也同步出擊，沿著外圍目標往陣地攻擊。記者蔡維斌／攝影
戰車部隊也同步出擊，沿著外圍目標往陣地攻擊。記者蔡維斌／攝影

國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，由234旅官兵進行地空整體作戰包括運用科技「TAK手機指揮系統」把戰場實況視訊傳給指揮中心，增加戰力機動，並出動眼鏡蛇戰機，以空中火力壓制，展開「陸航、戰、甲車部隊協同作戰」並以空包彈仿真實戰，震撼又逼真，讓人大開眼界，軍事專家說，這是一場有別於傳統的現代科技資訊戰。

為落實新訓練、新思維、新裝備、新科技戰備演訓任務，機步234旅今天執行「陸勝1號」地空整體作戰操演課目，少將政戰主任鄭傑元指出，透過實兵實裝、自由統裁，實際對抗的方式，展現國軍全面提升戰力的決心。

作戰指揮官楊竣誠說明這次在雲林元長地區展開演訓的內容指出，這次以陸空作戰為演練核心，共出動兩架眼鏡蛇攻擊直升機，沿著台19線往褒忠方向以空中火力支援，地面部隊長藉偵監無人機取得敵軍動態，透過機步戰鬥隊的交互掩護展開戰鬥、戰傷救護與心戰喊話等戰術，作為執行陣地佔領，並以戰車戰鬥隊進行超越攻擊，展現地空整體作戰效能。

今天上午元長鄉的上空出現兩架眼鏡蛇攻擊機飛行而過，引來不少未曾見過武裝戰機的民眾引頸高望，直呼「太帥了！」兩架戰機沿著台19線上空盤旋展開攻擊，隨後地面部隊的多輛戰車和機槍裝甲車疾駛抵達攻擊陣地，作戰步兵投擲煙霧彈後展開全面性攻擊，頓時槍聲大作，空包彈從槍口發出火光，民眾還以為是實彈射擊，有如置身戰場。

軍事專家施孝瑋指出，這次操演有別以往，除運用無人機偵搜，也運用科技套件（TAK系統）等新式裝備，把戰場實況資訊透過視訊或圖形，層層即時傳達，可快速掌握戰場的指揮機動，填補兵力不足與調度，建構完整的「偵察-指管-打擊」擊殺鏈。

第十軍團強調，「陸勝1號」操演驗證部隊在各種狀況下，能否靈活指揮、迅速反應，訓練官兵在接近實戰環境中臨機應變與持續作戰能力，讓國人瞭解國軍戮力戰訓本務，堅定守護家園的決心。

女步兵在裝甲車上猛烈射擊掩護士兵往目標陣地進攻。記者蔡維斌／攝影
女步兵在裝甲車上猛烈射擊掩護士兵往目標陣地進攻。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以最新的TAK系統等新式裝備，邊作戰邊把戰況即時傳給指揮中心，提升兵力調度與作戰機動。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以最新的TAK系統等新式裝備，邊作戰邊把戰況即時傳給指揮中心，提升兵力調度與作戰機動。記者蔡維斌／攝影
眼鏡蛇攻擊直升機在空中盤旋以火力掩護地面部隊進攻。記者蔡維斌／攝影
眼鏡蛇攻擊直升機在空中盤旋以火力掩護地面部隊進攻。記者蔡維斌／攝影
多部機槍裝甲車載運士兵抵達戰場，展開地面攻勢，頓時槍聲大作，讓人宛如置身於戰場。記者蔡維斌／攝影
多部機槍裝甲車載運士兵抵達戰場，展開地面攻勢，頓時槍聲大作，讓人宛如置身於戰場。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以屋牆房舍作掩護和敵軍展開激烈巷戰。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以屋牆房舍作掩護和敵軍展開激烈巷戰。記者蔡維斌／攝影
地面部隊與敵軍正面交鋒，戰鬥中的傷兵馬上被拖至安全地方進行急救。記者蔡維斌／攝影
地面部隊與敵軍正面交鋒，戰鬥中的傷兵馬上被拖至安全地方進行急救。記者蔡維斌／攝影
步兵投擲煙霧彈掩護另一支部隊展開攻擊。記者蔡維斌／攝影
步兵投擲煙霧彈掩護另一支部隊展開攻擊。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以最新的TAK系統等新式裝備，邊作戰邊把戰況直傳指揮中心，提升兵力調度與作戰機動。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以最新的TAK系統等新式裝備，邊作戰邊把戰況直傳指揮中心，提升兵力調度與作戰機動。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以屋牆房舍作掩護和敵軍展開激烈巷戰。記者蔡維斌／攝影
地面部隊以屋牆房舍作掩護和敵軍展開激烈巷戰。記者蔡維斌／攝影
國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，機槍裝甲車和地面部隊朝目標展開進攻。記者蔡維斌／攝影
國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，機槍裝甲車和地面部隊朝目標展開進攻。記者蔡維斌／攝影
眼鏡蛇攻擊直升機在空中盤旋以火力掩護地面部隊進攻。記者蔡維斌／攝影
眼鏡蛇攻擊直升機在空中盤旋以火力掩護地面部隊進攻。記者蔡維斌／攝影

眼鏡蛇 國軍 戰機

延伸閱讀

陸勝一號導入TAK套件 智慧化戰場管理強化訓練效能

影／雲林油漆師傅即興彈鋼琴…影片近百萬人看 他揭：為阿嬤學的

雲林首度舉辦設計周！獎金60萬公開徵件 16歲即可參加

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

相關新聞

陸配錢麗開粉專宣傳武統 陸委會：8月廢止台灣身分與戶籍

任職華碩的陸籍配偶錢麗因向中國大陸舉報公司主管違反反分裂國家法，還在電梯公告禁看特定電視台、報紙，更成立粉專宣傳解放軍武...

中科院：鷹隼專案測試中 AESA雷達為國造產品

網傳「超級經國號」F-CK-1C搭配AESA雷達試飛成功，指這套雷達是中科院自國際現貨中採購來的商用雷達。中科院今天表示...

影／眼鏡蛇直升機升空火力掩護 地空部隊雲林作戰操演民眾大開眼界

國軍十軍團今天在雲林縣展開大規模的陸勝1號操演，由234旅官兵進行地空整體作戰包括運用科技「TAK手機指揮系統」把戰場實...

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）即將遷駐關廟，今天「末班搬遷車」離開營區。感念長年駐防永康、守護...

「安控國家隊」竟是貼牌中國貨？ 馬文君：防紅鏈玩假的

自詡為「安控國家隊隊長」的昇銳科技，被爆使用中國大陸製的線材、機殼、主機板等零件，在台組裝後貼上「MIT台灣製造」標章。...

解放軍首艘裝備雷射武器戰艦服役 攔截蜂群無人機有一套

「燎原-1」是裝備在軍艦上的雷射武器，據稱可以打無人機、火箭彈，也可能打巡航導彈。這款被網友戲稱為「洗衣機」的雷射武器，可能是解放軍致盲雷射武器，也是南海防禦的一環，目的是降低海上防禦的成本，發展光電雷射戰略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。