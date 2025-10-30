73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）即將遷駐關廟，今天「末班搬遷車」離開營區。感念長年駐防永康、守護地方深厚情誼，永康區公所舉辦「湯山啟程 永康飛騰」歡送與祝福活動，表達鄉親的感謝與祝福。

砲校原址市府接管推動「創意設計園區區段徵收開發工程」，規畫「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。工程預計明年啟動，2029年底完工。園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐。

市長黃偉哲出席代表市民向官兵表達謝意。砲校指揮官李姓少將贈「砲彈造型水壺」，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發重任，黃偉哲贈一頂野戰帽，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

黃偉哲表示，都市發展與軍事訓練需求改變，砲校遷建關廟的計畫在歷任縣市長及民意代表努力逐步推動，並於賴清德總統擔任市長期間拍板定案。新校區環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵官校訓練與發展的優質基地；而永康舊址也將開啟全新篇章，為地方帶來更寬廣的發展契機。

他指出，砲校原址已於2019年完成一期開發區約14公頃，興建台南市立圖書館新總館與閱之森公園。第二期區段徵收開發總面積達69.03公頃。未來全區開發完成後，台南市將新增約20公頃的綠地空間，其餘區域將規劃為機關用地與產業發展區，兼顧行政服務、經濟發展與市民休憩需求，打造城市共榮、多贏的發展格局。

黃偉哲指出，砲校離開後永康將多出珍貴的綠地與公共空間，市府將盡速啟動整修與開發工程，預計2029年可完工，開放供市民休憩、活動與使用，讓公共空間回歸民眾、共享城市發展成果。

市府表示，砲校進駐永康四分子營區、後於中山南路現址設校，至今已有73年。1994年起社會各界陸續討論搬遷事宜，之後通過「永康創意設計園區」用地申請與變更案，並於2011年經行政院核定，由台南市政府制定專案計畫推動。同年，時任市長賴清德成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，2018年10月在代理市長李孟諺主持下正式動土。歷經六年四個月施工，新校區順利竣工；砲校自今年10月起陸續遷出，今完成最後一趟搬遷，也象徵永康地區即將展開嶄新篇章。

地政局長陳淑美指出，為了讓歷史與當代生活無縫接軌，園區在空間設計上特別強調材質、動線與形式的呼應。以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展出滑梯、攀爬架等多元互動設施，不僅滿足兒童探索與冒險的需求，也讓場域具有高度識別性。這些設計元素不僅是視覺裝飾，更讓原本沈重的軍事意象轉化為親子互動的生活場景，讓文化教育在潛移默化中融入日常。