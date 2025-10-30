陸配錢麗開粉專宣傳武統 陸委會：8月廢止台灣身分與戶籍

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
任職華碩的陸籍配偶錢麗向中國大陸舉報公司主管違反反分裂國家法，更成立粉專宣傳解放軍武統。陸委會副主委沈有忠證實，已經在8月底廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回到居留狀態。記者季相儒／攝影
任職華碩的陸籍配偶錢麗因向中國大陸舉報公司主管違反反分裂國家法，還在電梯公告禁看特定電視台、報紙，更成立粉專宣傳解放軍武統。陸委會副主委沈有忠今證實，已經在8月底廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回到居留狀態。

民進黨立委王定宇在外交國防委員會質詢時指出，今年4、5月間傳出，一名在華碩公司任職的大陸配偶錢麗，不但在公司用對岸法律逐條檢視上司與同事，揚言向中共舉報，還檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾，甚至成立解放軍臉書粉專鼓吹武統，遭到各界檢舉。

沈有忠表示，經過相關部會多次討論，已經在8月25日請移民署廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回復到「居留」狀態，8月28日已辦妥錢麗的戶籍廢止登記。

王定宇說，不教而殺謂之虐，無論是越南、歐美或是大陸，移民到台灣都是同胞，但若來是為了要消滅這個國家，就是踩到法律，就可以剝奪國籍。王定宇追問，錢麗被剝奪國籍，是第幾個？沈有忠回應已經有好幾位了。

此外，王定宇質疑國內銀行使用含有大陸資料的KYC資料庫，導致服役機敏單位的國軍官兵申貸時被列為高風險對象，據他所知，金管會下周將找各行庫協調，建立處理機制。

國安局副局長陳松吉表示，行庫採用KYC資料庫，應該直接排除中方惡意制裁名單，國防部已在處理個案，後續若有需要，國安局會協助。金管會銀行局下週也會邀集銀行公會和業者開會，要求第一線審查人員加強宣導，使用KYC資料庫不可將中方制裁名單納入查核項目。

王定宇 國安局 戶籍

