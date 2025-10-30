「安控國家隊」竟是貼牌中國貨？ 馬文君：防紅鏈玩假的

自詡為「安控國家隊隊長」的昇銳科技，被爆使用中國大陸製的線材、機殼、主機板等零件，在台組裝後貼上「MIT台灣製造」標章。立委馬文君指出，這些貼牌產品已廣泛被國防部、郵局、教育部、中華電信，甚至國防部機敏處所也在使用，恐成為資安漏洞，導致機密資訊外洩。

馬文君表示，昇銳的錄影監視與門禁系統產品有「回連中國雲端」的狀況，資安風險不容忽視。她質疑，許多單位明知貼牌問題存在，卻僅以「減價驗收」方式處理，沒有進一步懲處或求償，形同縱容。她說，「這問題很嚴重，代表政府在防堵紅色供應鏈上只是在玩假的。」

國安局長蔡明彥表示，依規定政府單位嚴禁使用中國產製的資通訊產品及周邊設備，若為貼牌設備或公司在中國有相關投資，也同樣違反國家資安規範。近期國安局已提醒數位發展部全面檢視資安產品法規，強化查驗與管理。

馬文君強調，國防部與國安單位每年編列龐大資安預算，目的就是要防止中國製資通訊設備滲透，如今卻出現「貼標MIT就過關」的情況，形同虛應故事。她要求國安局提出具體改善方案，並將制止貼牌亂象的辦法以書面報告送交立法院委員會。