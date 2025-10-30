快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣 美防長駁斥

中央社／ 東京29日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯。 歐新社
美國國防部長赫塞斯。 歐新社

川普政府將公布新版「國防戰略報告」，據報導美軍亞洲防線可能排除台灣與南韓。美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天駁斥相關報導不實。

韓聯社報導，近期有報導指出，五角大廈新版國防戰略可能劃定包括日本、但排除南韓與台灣的防線。赫塞斯在記者會上駁斥相關報導，

赫塞斯表示：「我不清楚那件事...這不是我熟悉的內容。我認為那份報導並不準確。」

針對有報導指稱，五角大廈新版國防戰略草案將轉移焦點，降低對中國威脅的重視，赫塞斯也駁斥相關報導是「錯誤詮釋」。

他指出：「將會轉移焦點的說法是不正確的。我不想先行解讀國家安全戰略，我們尚未公布。我們認識到需要關注我們所在的半球，僅是如此不代表將忽略中國的持續威脅，以及遏制中國所代表的現實意涵。」

日經亞洲（Nikkei Asia）本月初曾報導，川普政府即將公布新版「國防戰略報告」，可能以「美國本土防衛」為優先要務。

據報導，美方理論上可能劃定4種亞洲防線。其中對區域穩定最有利的方式，是涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式，這也是華府數十年來大致維持的方針。

最不利的情況是，美國的亞洲防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣。此舉恐鼓勵北韓與中國鋌而走險，導致衝突風險激增。

1950年，美國時任國務卿艾奇遜（Dean Acheson）曾提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線，卻排除南韓與台灣，被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為，這讓北韓誤以為美國不會介入，最終導致同年爆發韓戰。

其他兩個選項則是排除南韓或台灣其中之一。即使日本設有美軍基地繼續受到保護，若南韓或台灣其中一方遭排除，對日本也將產生深遠的戰略影響。

南韓 日本 戰略 五角大廈 國家安全

延伸閱讀

日本人遊台灣「報自己家鄉」竟獲這反應 驚喜直呼：台灣人好可怕

下一步動向？柯承亨辭卸國安局副局長 傳將出任國防院執行長

黑嘉嘉圍棋進軍日本市場 東京成立兒童實體棋院

日本熊害1年10死創高 衝擊楓葉旅遊季 防相允自衛隊除害

相關新聞

美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣 美防長駁斥

川普政府將公布新版「國防戰略報告」，據報導美軍亞洲防線可能排除台灣與南韓。美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth...

連兩起意外…外界瘋猜美軍軍機失事原因 軍事專家：應思考兩事件關聯性

美軍尼米茲號航艦所配備MH-60R直升機與F/A-18F戰機，日前在南海海域執行任務時相繼失事墜毀，所幸兩架軍機的機組人...

張元斌回鍋國安局副局長 具科技背景可應對複合式威脅

總統府宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。同時任命今年3月屆齡退伍的前常務副局長張元斌回任政務副局長，人事案將於...

下一步動向？柯承亨辭卸國安局副局長 傳將出任國防院執行長

總統府今宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。據了解，柯承亨內定將出任國防安全研究院執行長一職。不過仍須經國防院董...

部隊鍋 EP242｜Eagle Eye有何創新？共同圖像放到單兵上 能實現無法想像的科幻？

美國軍工新創公司Anduril在美國陸軍年會期間，發表了新式士兵攜行任務指揮（SBMC）裝置Eagle Eye，這套將接替美國陸軍整合式目視增強系統IVAS的科幻裝備，除了提供戰場資訊、免戴夜視鏡的全天候作戰能力，還會有什麼其他優勢？這套驚艷四方的裝備據了解已經有國際客戶，如果台灣要引進，能進得來嗎？

王定宇爆：銀行KYC用大陸資料庫 機敏單位官兵申貸列高風險

中國大陸公安部門近期陸續公布國軍官兵個資並發布通緝，民進黨立委王定宇今天質疑，國內各銀行購買庫戶查詢KYC（Know Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。