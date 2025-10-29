快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

連兩起意外…外界瘋猜美軍軍機失事原因 軍事專家：應思考兩事件關聯性

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美軍尼米茲號航艦日前在南海海域相繼發生兩起軍機失事案件，美國總統川普透露原因可能是飛機燃油品質問題，軍事專家張競指出，應該思考兩起意外是否有關連性？在獲得足夠資訊前，都不應胡亂臆測失事原因。圖／美聯社
美軍尼米茲號航艦所配備MH-60R直升機與F/A-18F戰機，日前在南海海域執行任務時相繼失事墜毀，所幸兩架軍機的機組人員均平安獲救。美國總統川普透露原因可能是飛機燃油品質問題，軍事專家張競指出，應該思考兩起意外是否有關連性？尤其在獲得足夠資訊前，都不應胡亂臆測失事原因。

張競表示，媒體報導與軍事評論者紛紛臆測與推斷原因，不過對於軍事載台失事，在未獲知足夠資訊之前，儘量不要胡亂猜測；最多僅能排除某些可能造成失事因素。他指出，軍事載台失事調查其實是負有行政責任與法律責任，假若缺乏足夠資訊與適當權責，謹守分寸審慎發言，是基本道德。

張競進一步表示，軍事載台失事時，多半都有可能機組人員因此失蹤，尚未完成搜救作業前，家屬必然心急如焚，胡亂臆測只會在傷口灑鹽火上加油，造成更多紛擾，引發家屬不安；因此不要胡亂臆測，更是專業倫理與道德。

對於美國總統川普面對媒體時表示，失事原因可能是燃油品質不好所造成，張競認為，還應該思考幾項要素：

首先，兩起軍機失事事件，是否必然基於相同因素？兩起事件是否必然存在因果關係？是否有可能非常巧合先後相繼失事？

其次，兩起失事發生當時，以及事件前後，尼米茲艦其他飛行任務是否繼續進行？他指出，至少搜救機能夠正常運作，順利營救失事機組人員；從此可以排除何項因素？

第三，若是航空燃油油品變質或是受到污染，基本上僅影響到單一軍機，可能性亦相對不高。他認為，綜合這些客觀因素，或許有助於排除某些失事因素。

張競強調，雖然根據氣象、機件和人為等三項因素的客觀資料，可以原則上排除部分因素，但在沒有充分資訊和證據前，仍然不能遽下斷語，胡亂臆測。他重申，軍事機艦失事調查，過程中經常必須經過排除各項失事因素思考評估過程，才有可能找到真正導致失事因素。機艦失事調查是項專業，其過程在許多面向與犯罪偵防與調查類似，但還是有完全不同的差異部份。

連兩起意外…外界瘋猜美軍軍機失事原因 軍事專家：應思考兩事件關聯性

