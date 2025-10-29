張元斌回鍋國安局副局長 具科技背景可應對複合式威脅

總統府宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。同時任命今年3月屆齡退伍的前常務副局長張元斌回任政務副局長，人事案將於11月1日生效。張元斌曾任國安局科技中心主任，具科技背景，可領導國安團隊應對資安、灰色地帶等新興複合式威脅。

據指出，張元斌從中尉起，即在國安局服務，時間長達30餘年，任職期間，積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，112年獲國安局蔡明彥局長拔擢，升任常務副局長，並於今年3月以中將階級屆齡退伍。

張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，且國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制。知情人士表示，張元斌出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重其跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，俾能即時因應全新型態的國安挑戰。

當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點。中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。

此次國安局由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任簡華慶中將副局長亦有資通電背景，將可協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護國家安全的任務。