張元斌回鍋國安局副局長 具科技背景可應對複合式威脅

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准。任命張元斌（後排中）為國家安全局副局長。圖／聯合報系資料照片
總統府發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准。任命張元斌（後排中）為國家安全局副局長。圖／聯合報系資料照片

總統府宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。同時任命今年3月屆齡退伍的前常務副局長張元斌回任政務副局長，人事案將於11月1日生效。張元斌曾任國安局科技中心主任，具科技背景，可領導國安團隊應對資安、灰色地帶等新興複合式威脅。

據指出，張元斌從中尉起，即在國安局服務，時間長達30餘年，任職期間，積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，112年獲國安局蔡明彥局長拔擢，升任常務副局長，並於今年3月以中將階級屆齡退伍。

張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，且國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制。知情人士表示，張元斌出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重其跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，俾能即時因應全新型態的國安挑戰。

當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點。中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。

此次國安局由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任簡華慶中將副局長亦有資通電背景，將可協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護國家安全的任務。

國安局 國家安全 蔡明彥 總統府

相關新聞

總統府今宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。據了解，柯承亨內定將出任國防安全研究院執行長一職。不過仍須經國防院董...

總統府宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。同時任命今年3月屆齡退伍的前常務副局長張元斌回任政務副局長，人事案將於...

部隊鍋 EP242｜Eagle Eye有何創新？共同圖像放到單兵上 能實現無法想像的科幻？

美國軍工新創公司Anduril在美國陸軍年會期間，發表了新式士兵攜行任務指揮（SBMC）裝置Eagle Eye，這套將接替美國陸軍整合式目視增強系統IVAS的科幻裝備，除了提供戰場資訊、免戴夜視鏡的全天候作戰能力，還會有什麼其他優勢？這套驚艷四方的裝備據了解已經有國際客戶，如果台灣要引進，能進得來嗎？

中國大陸公安部門近期陸續公布國軍官兵個資並發布通緝，民進黨立委王定宇今天質疑，國內各銀行購買庫戶查詢KYC（Know Y...

美對台軍售交付延宕引發關注，國民黨立委徐巧芯今在臉書發文，指F16V戰鬥機採購案美方嚴重延宕，原預計2026年完成交機，...

行政院長卓榮泰上午出席「2025台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，他表示，全球地緣政治風險升高、跨國犯罪與假...

