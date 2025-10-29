下一步動向？柯承亨辭卸國安局副局長 傳將出任國防院執行長

總統府今宣布，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職。據了解，柯承亨內定將出任國防安全研究院執行長一職。不過仍須經國防院董事會同意並呈報國防部核定。

柯承亨是前總統陳水扁班底，曾任他的國防議題助理，並出任國防部副部長，是民進黨青壯世代中，少數對國防、兩岸、軍事有實務經驗者。

柯承亨在蔡政府時代先擔任海基會副董事長兼秘書長，2018年2月國安人事改組，柯承亨轉任國安局副局長。外界一度視為有機會接掌國安局。去年520賴政府上任，柯承亨和國安局長蔡明彥雙雙獲得留。

柯承亨今天傳出請辭國安局副局長獲准，外界關注他的下一步動向。據了解，柯承亨內定將接任國防院執行長職務，不過相關仍須通過相關人事作業。且尚須經國防院董事會同意，並且呈報國防部核定。

國防院前任執行長李文忠於去年7月上任，不過今年2月初突因健康因素請辭獲准，由副執行長、空軍前副司令劉峯瑜暫代執行長職務至今。