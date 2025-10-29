王定宇爆：銀行KYC用大陸資料庫 機敏單位官兵申貸列高風險

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委王定宇（左）在質詢國安局長蔡明彥（右）時質疑，國內各銀行購買庫戶查詢KYC之用的資料庫使用了中國大陸資料，導致國軍官兵在查核時被列為高風險對象，等於是國內銀行變相替中共進行長臂管轄。圖／立法院國會頻道
中國大陸公安部門近期陸續公布國軍官兵個資並發布通緝，民進黨立委王定宇今天質疑，國內各銀行購買庫戶查詢KYC（Know Your Customer）之用的資料庫使用了中國大陸資料，導致國軍官兵在查核時被列為高風險對象，等於是國內銀行變相替中共進行長臂管轄。

王定宇在質詢時表示，他接到2位機敏單位退伍官兵向銀行申請貸款被列為高風險對象，詢問國安局有無掌握原因？蔡明彥回應「有一些個別的因素。」

王定宇說，所有金融行庫壽險都要做客戶查詢（KYC），結果台灣的銀行KYC都是委外買資料庫做輸入查詢，包括台銀、一銀、彰銀等委外的World Check資料庫，他請銀行行員輸入試查，發現其資料庫和中國大陸資料庫綁在一起，包括大陸公安部、媒體公佈等資訊，一輸入就會跳出是涉及負面新聞的對象。

王定宇解釋，輸入可能跳出「國內外制裁名單」、「金融監理機關列管名單」、「現任或前任政治人物」，以及「涉及負面新聞」等4類高風險對象。

他進一步說，一銀、華南、中小企銀委外買的資料庫是道瓊，有欄位可勾選要不要和中國大陸資料串接，有的銀行還會購買2個資料庫，他追問國安局，有沒有掌握這些資料庫中有沒有使用大陸國安部、公安部或統戰部等資料庫？

蔡明彥回應，國防部有專案在處理，國安局也有去進行了解。透過其他同仁去申辦沒有問題。

王定宇質疑，那是台銀下令有另一份白單，自動跳出再核對白單後才沒問題，但若使用中國大陸資料庫來審核台灣相關人員的前提不處理，還是會遇到類似問題，甚至等於是台灣金融機構變相替中國大陸執行長臂管理。

由於重慶市公安局對立委沈伯洋立案偵查，又有機敏單位官兵個資遭披露，王定宇說，明日外交國防委員會除了外交部針對APEC領袖會議進行專案報告外，他也增列要求國安局、陸委會及調查局等單位，就中共對台長臂管轄、跨境鎮壓等應處進行專案報告。關於銀行資料庫的問題，明天還會繼續質詢。

