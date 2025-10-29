F16V交付延宕卓榮泰提向美追償 徐巧芯：搞不清楚狀況

美對台軍售交付延宕引發關注，國民黨立委徐巧芯今在臉書發文，指F16V戰鬥機採購案美方嚴重延宕，原預計2026年完成交機，但這3年紀錄美方交機的數量是0。徐也批評，行政院長卓榮泰稱向美方追償返還不當得利是「搞不清楚狀況」，認為政府對政府軍購無法循此管道。

徐巧芯指出，明年我國編列國防預算將達9500億，後續還有特別預算，加上日前通過的韌性預算共1151億元，總值已經破兆，其中有很大部分是對美國軍購，但詢問卓榮泰美方積欠我國的軍售品項、價值多少，國防部副部長卻說美方目前拖欠軍購共26個案、300億，與國防部6月提出的延宕軍費共6590億，相差甚遠。

徐巧芯說，F16V戰鬥機採購案美方嚴重延宕，原預計2026年完成交機，按計畫美方在2023年要出貨單雙座戰機各一架、2024年會分批交機，每批4至5架、2025年交機28架，但目前只有出廠典禮，2026年則承諾會全數交機，然而這3年的紀錄，美方交機的數量是0。

徐巧芯今受訪表示，卓榮泰稱要向美方提出追償，對有延遲責任，產生不當得利的部分，必須將不當得利返還，但F16V對象是美國政府「根本不能循這個管道」，政府對政府的軍購，與政府對軍火商商購不一樣，且前面就延宕這麼多，沒有強硬機制，批卓搞不清楚狀況，這些國防預算動輒千億、上兆，人民辛苦納稅錢有保障嗎？

另媒體追問立院今審海纜七法，徐巧芯說，國民黨團還沒進入細節討論，不過灰色地帶確實要注意，若基礎設施被切斷，恐影響國家安全，相關法律黨團會再討論。