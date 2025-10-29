對美軍購付錢卻交裝延宕 國防部修發價書避免過早付款

國防部昨日表示，因應對美軍購獲得延宕，我方將檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款。

政府為了支應採購66架F-16C/D Block 70戰機的「中央政府新式戰機採購特別預算」案，除了國庫統籌調度外，已舉債200億元債務支應，款項支付超過8成，至今卻一機未獲。

針對美對台軍售交付延宕，引發朝野關切。國防部昨日發出新聞稿表示，自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響的軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度。國防部將持續促請美方，督責廠商加速產製。

國防部說，目前各項軍售案均由台美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。

美對台軍購交裝延宕特别嚴重的項目，包括F-16 Block70戰機、AGM-154C空對地飛彈及岸置魚叉飛彈系統，都有軍購款項須依規劃進度交付，但裝備未獲的現象。其中114年度總預算249億6576萬餘元的岸置魚叉，預算執行率100%，裝備均未獲得。而人攜式刺針飛彈今年預算16億餘元預算執行率也是100%，也未聞軍方訊息證實按進度交裝，今年漢光41號演習中曝光的彈筒，是美無償軍援管道所獲。