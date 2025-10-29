蔡明彥：川習會後 共軍年度大型演訓我方可充分掌握

國防部統計，從昨天到今天清晨共偵獲25架次共機、5艘共艦持續在台海周邊活動。對於年底前共軍是否可能再發動對台軍演？國安局長蔡明彥表示，近期共軍以例行演訓為主，不過年底前是共軍的年度大型演訓活動，我方可以充分掌握共軍的動員與海上布署活動。

國防部統計，從昨天清晨到今天清晨6時為止，再次偵獲中共軍機25架次、軍艦5艘持續在台海周邊活動，其中有23架次共機超越台海中線進入台灣北部及西南空域活動。是近期以來共軍機艦少見的大量活動。

對於共軍是否可能在年底前再次發動對台軍演？蔡明彥說，因為在雙十國慶之後，緊接著又有中共的四中全會、後續還有川習會以及習近平出席APEC的海外行程，所以目前我方所掌握到的共軍相關演訓活動，大概都是比較例行性的。

蔡明彥提醒，進入到11月，也就是在川習會之後，因為是共軍年底、年終的年度大型演訓動作，這包括歷年來也都有所謂的全軍戰略演習的相關活動，所以國安局會持續和國防部發揮聯合情監偵的效能，也會跟國際友盟交換中共相關活動的情資。

他指出，只要中共要進行大規模的軍演，一定要進行一些裝備動員，船艦也會出港進行海上的一些布署活動，我方對這些絕對都可以做充分的掌握。