徐巧芯批66架F-16V「什麼都沒有」 卓揆坦言美延遲交貨將追償

立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰昨在立法院被國民黨立委徐巧芯質詢有關F-16V戰機交付情況時，坦言「是有延遲交貨情況」，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償。另外，有關一點三兆元國防特別預算案，卓榮泰則說「還沒看到」，因為這要慎重審查。

卓榮泰昨到立院備詢。徐巧芯質詢，目前美國軍售積欠金額為何？卓答稱，是有些積欠，相關細節請國防部回應；國防部副部長鍾樹明表示，目前共廿六案，大約三百億元。徐抨擊，卓連軍售搞不清楚，真的是不合格，而國防部送來的報告是積欠六千五百九十多億元。

卓榮泰說，目前以F-16V戰機及兩個飛彈等三個案子情況比較嚴重，延後的過程和責任，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償，目前已經照法律程序在走，這有法律的進度及位階性。鍾樹明表示，國防部已在台美合作的管制會議裡提出軍品延遲交付清單，而美方確實因原物料、零部件生產困難；另一方面，軍購案沒有求償，商購案才可求償。

徐巧芯質疑，那麼多項目都搞不清楚？目前光是卓榮泰提到的F-16V戰機，就是交貨延誤最嚴重的項目，據行政院報告，原規畫二○二三年應有測試用單雙座戰機、二○二四年要交付四至五架、二○二五年應交付廿八架，直至二○二六年完成交付總數六十六架，但二○二三年至二○二五年間「什麼都沒有」，二○二五年僅舉辦出廠典禮，且地點還是在美國，二○二六年要一次交付完根本不可能。

徐巧芯追問，若明年仍沒交付六十六架戰機，該如何處置？卓榮泰表示，特別條例至明年為止，延遲部分產生不當得利損害，就會提出求償，必須全數將不當得利返還。鍾樹明也說，會追討不當得利部分；若至二○二六年結束仍未交機，國防部將保留預算。

徐巧芯也關心外傳政府編列一點三兆元特別國防預算案，卓榮泰說，目前為止沒看到特別預算的金額、方向，沒討論；鍾樹明則說，國防部八月送交特別預算條例草案至行政院，僅是條例，未含金額。徐巧芯批評，已快十一月，卓榮泰還沒看到？卓揆回應，這一定要很慎重審查，涉及機密，不宜公開討論。