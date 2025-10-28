聽新聞
海軍新建7號浮塢今移出大塢 軍港坐底船塢如何處理受矚
台船為海軍新建的7號浮塢今（28）日移出台船大塢，台船預定於明（115）年底交塢。
台船以總金額新台幣8億6005萬5000元標獲海軍新建浮塢案，新浮塢長126公尺、寬36公尺，未來可執行3800公噸排水量以下的艦艇塢修作業，支援艦艇修造工作，達成艦艇妥善率及各項後勤支援。
台船表示，7號浮塢採用台船公司開發完成的「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船公司整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，也可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。
海軍修船用的6號浮塢已有70餘年歷史，今年5月在左營軍港發生進水坐底的意外，至今一直沉於原港區內水域，官方未正式說明如何處置，傳可能原地拆解。
