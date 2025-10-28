國防部：避免軍購案延宕 檢討付款期程防過早付款

針對外界關切「美對台軍售交付延宕」，國防部今天表示，多數均按進度執行或超前，至於延宕的F-16V（BLK70）等三案，已由台美協調合作、掌控交運速度，國軍也檢討修正發價書付款期程，避免在裝備尚未交運時過早付款，以利確保權益。

國防部晚間發布新聞稿，針對外界關切「美對台軍售交付延宕」一事，國防部表示，自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響之軍購案，多數均按進度執行或超前，仍有延宕的「F-16V BLK70」等三案，已由台美協調合作、管控交運速度，國防部將持續促請美方，督責廠商加速產製。

國防部強調，目前各項軍售案均由台美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；國軍並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益；同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。

根據民國110年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，軍購案奉總統及行政院核定後，建案單位呈發價書需求信函（LOR for LOA）並簽奉國防部長核定，再經由總統核定後，通知台灣駐美軍事代表團向美方遞交發價書需求信函；美方在進行軍售必要性審查（含跨部會審查），再進行知會國會及安合局網站公告，提供發價書（LOA）。最後立法院審查預算通過並經國防部核定採購計畫後，繼續由建案單位通知駐美軍事代表團簽署LOA，並進行付款與後續執行事宜。