徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰今備詢時被國民黨立委徐巧芯問及有關F-16V戰機交付情況時坦言，是有延遲交貨情況，這過程跟責任，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償。另外，有關1.3兆國防特別預算，卓榮泰則說還沒看到，因為這要慎重審查。

卓榮泰今天列席立法院院會並備質詢，徐巧芯質詢，目前美國軍售積欠金額為何？卓回應，是有些積欠，相關細節請國防部回應；國防部副部長鍾樹明表示目前一共26案，大約300億元。徐抨擊，卓連軍售搞不清楚，真的是不合格，而國防部送來的報告是積欠6590多億元。

卓榮泰說明，目前以F-16V戰機及兩個飛彈的案子情況比較嚴重，延後的過程和責任，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償，目前已經照法律程序在走，這有法律的進度及位階性。

徐巧芯質疑，那麼多項目都搞不清楚？目前光卓榮泰提到的F-16V戰機，就是交貨延誤最嚴重的項目，據行政院報告，原規畫2023年應有測試用單雙座戰機、2024年要交付4至5架、2025年應交付28架，直至2026年完成交付總數66架，但2023年至2025年間「什麼都沒有」，2025年僅舉辦出廠典禮，且地點還是在美國，2026年要一次交付完根本不可能。

徐巧芯持續追問，卓榮泰回應，不涉及機密可以說明，沒有一問三不知，鍾樹明到美國，凡是屬於可以請求的部分，對方若有延遲責任產生不當得利部分，必須全數將不當得利返還；鍾樹明也說，不當得利部分會去做追討。

另外，徐巧芯也關心外傳政府編列1.3兆元特別國防預算，卓榮泰表示，目前為止都沒有相關預算金額，沒有進一步討論內容；鍾樹明則說，特別條例預算8月時有送到行政院做審查。徐巧芯批評，現在已經快11月，卓還沒看到？卓回應，這一定要很慎重審查，這涉及機密，不宜公開討論。