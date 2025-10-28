徐巧芯指向美買66架F-16V「1架都沒交付」 卓榮泰吐這句

立委關注台灣向美國軍購66架全新F-16V交付延遲如何處置。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，延遲部分產生不當得利損害，政府會依法律程序提出求償，要求將不當得利全數返還。

台灣向美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，計畫在2026年前完成交付。立法院今天繼續進行施政總質詢時，國民黨立委徐巧芯質詢指出，根據國防部報告，美方對台積欠的軍售品項總額達到新台幣6590億元，多項交貨延宕，其中66架F-16V新式戰機延宕交貨嚴重；依照原本規劃，2023年至2026年應分批交機，但至今1架都沒交付。

卓榮泰表示，政府希望如期交貨，但包含F-16V戰機、飛彈等3個案子嚴重延遲，關於延遲交貨責任，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償。

徐巧芯詢問，是否已提出法律動作，或是對廠商提告求償。卓榮泰僅表示，都依照法律程序進行。

國防部副部長鍾樹明表示，國防部已在台美合作的管制會議裡提出軍品延遲交付清單，而美方確實因原物料、零部件生產困難；另一方面，軍購案沒有求償，商購案才可求償。

徐巧芯也詢問，新式戰機採購特別條例何時到期，若明年仍沒交付66架戰機，該如何處置。

卓榮泰表示，特別條例至明年為止，延遲部分產生不當得利損害，就會提出求償，必須全數將不當得利返還。鍾樹明說，若至2026年結束仍未交機，國防部將保留預算。

此外，徐巧芯指出，傳出國防部將於年底提出新台幣1.3兆元國防特別預算案，這是否屬實。

卓榮泰回應，充實國防也要考量財政，若政府有需要編列特別預算，會依照程序進行，但目前他沒看到特別預算的金額、方向，沒有進一步討論；若有特別預算案，會請立法院在充裕時間內審查，他沒辦法證實立委聽到的訊息。

鍾樹明表示，國防部8月送交特別預算條例草案至行政院，但僅是條例，未含金額。