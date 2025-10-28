快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

徐巧芯指向美買66架F-16V「1架都沒交付」 卓榮泰吐這句

中央社／ 台北28日電
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

立委關注台灣向美國軍購66架全新F-16V交付延遲如何處置。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，延遲部分產生不當得利損害，政府會依法律程序提出求償，要求將不當得利全數返還。

台灣向美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，計畫在2026年前完成交付。立法院今天繼續進行施政總質詢時，國民黨立委徐巧芯質詢指出，根據國防部報告，美方對台積欠的軍售品項總額達到新台幣6590億元，多項交貨延宕，其中66架F-16V新式戰機延宕交貨嚴重；依照原本規劃，2023年至2026年應分批交機，但至今1架都沒交付。

卓榮泰表示，政府希望如期交貨，但包含F-16V戰機、飛彈等3個案子嚴重延遲，關於延遲交貨責任，政府必須對美方製造公司提出法律動作及追償。

徐巧芯詢問，是否已提出法律動作，或是對廠商提告求償。卓榮泰僅表示，都依照法律程序進行。

國防部副部長鍾樹明表示，國防部已在台美合作的管制會議裡提出軍品延遲交付清單，而美方確實因原物料、零部件生產困難；另一方面，軍購案沒有求償，商購案才可求償。

徐巧芯也詢問，新式戰機採購特別條例何時到期，若明年仍沒交付66架戰機，該如何處置。

卓榮泰表示，特別條例至明年為止，延遲部分產生不當得利損害，就會提出求償，必須全數將不當得利返還。鍾樹明說，若至2026年結束仍未交機，國防部將保留預算。

此外，徐巧芯指出，傳出國防部將於年底提出新台幣1.3兆元國防特別預算案，這是否屬實。

卓榮泰回應，充實國防也要考量財政，若政府有需要編列特別預算，會依照程序進行，但目前他沒看到特別預算的金額、方向，沒有進一步討論；若有特別預算案，會請立法院在充裕時間內審查，他沒辦法證實立委聽到的訊息。

鍾樹明表示，國防部8月送交特別預算條例草案至行政院，但僅是條例，未含金額。

國防部 F-16V 戰機 卓榮泰 徐巧芯

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

遭卓榮泰點名「改善廚餘去化場所」 中市府：開放2焚化廠處理

立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

非洲豬瘟破口？政院研議淘寶、拼多多限期落地 卓榮泰指不從就下架

相關新聞

徐巧芯指向美買66架F-16V「1架都沒交付」 卓榮泰吐這句

立委關注台灣向美國軍購66架全新F-16V交付延遲如何處置。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，延遲部分產生不當得利損害...

視導陸勝1號操演 賴總統：3面向展現國軍全面提升戰力決心

賴清德總統今早前往嘉義視導陸勝一號操演部隊時表示，這次操演落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更從：訓練務實...

老蔣下重手！吳石案層層牽連多人獲罪 後人奔走促平反

吳鶴予兒子吳復嵩，對於父親冤情始終耿耿於懷，決定向監察院陳情冤案平反並由監委高鳳仙調查。高鳳仙生前曾在2019年完成調查，發現當年蔣中正之下的軍方調查及軍事審判有嚴重法律瑕疵。國防部採用已經失效，沒有法律效力的軍機防護法，作為涉案軍官判刑依據，監察院通過高鳳仙對國防部所提出糾正，促轉會隨即根據高鳳仙調查，對當年在不知情下受到牽連的無辜軍官一一平反，撤銷原處分。

國安局：美發動印太軍事操演數歷年之最 反制「中」俄軍事協作

國安局表示，中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾。但美國...

影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速

陸軍「陸勝一號」操演的戰場昨晚進入彰化縣，今到大城鄉台西村海堤進行對抗，裝甲第542旅（甲軍）攻勢略勝一籌，首次在旅對抗...

影／542旅攻防戰鬥在彰化大城登場 勇虎戰車超吸睛

陸軍年度重點實兵對抗「陸勝一號」操演今天在彰化大城鄉下午登場，今天演練科目542旅攻防戰鬥，勇虎戰車在馬路上與民眾同行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。