視導陸勝1號操演 賴總統：3面向展現國軍全面提升戰力決心

賴清德總統今早前往嘉義視導陸勝一號操演部隊時表示，這次操演落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更從：訓練務實，思維創新、裝備及科技持續整合與進步、不對稱作戰與逐次抵抗等三面向，展現出國軍全面提升戰力的決心。

總統府表示，賴總統抵達後，先後前往陸軍統裁部聽取簡報、乙軍旅指揮所視導火協機制演練及乙軍聯兵一營視導快速決策與同步程序暨狀況演練，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞；並於午間與操演官士兵一同享用加熱式餐盒。

賴總統表示，「陸勝」兩個字寓意陸軍致勝、決戰致勝；我們整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三項演習，不僅名稱更新，更以全新的架構與理念出發。

賴總統說，他知道，24小時晝夜不間斷的演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變，這就是這次操演最重要的意義。這次操演落實了「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，從以下三點更展現出國軍全面提升戰力的決心。

第一，訓練務實，思維創新。在操演中讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力，這正是「帶著敵情練兵」的重要體現。

第二，裝備及科技持續整合與進步。這次操演運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時我們驗證跨軍種的協同作戰能力，充分展現出現代化、聯合作戰的堅實戰力。

第三，不對稱作戰與逐次抵抗。各級指揮官都依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每一次操演都成為真正的實戰驗證。

賴總統說，未來政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，因為和平協議不會帶來和平，接受侵略者的主張也不可能達到和平；只有堅定反併吞、反侵略的決心，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。也期勉大家繼續為守護國家努力，國家安全需要每一分力量，而國軍值得我們最優質的投資。