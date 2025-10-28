斯洛伐克前防長：海纜遭控制將癱瘓作戰 影響盟友協同

斯洛伐克前國防部長納德今天指出，海纜為現代戰爭戰略一環，一旦指管系統為敵方控制，將嚴重影響決策、大規模癱瘓軍事運作，並影響盟友協同作戰，各國政府需建立即時資訊共享機制，並提高嚇阻能力。

科技、民主與社會研究中心（DSET）、福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）及外交部上午舉辦「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」，此為福爾摩沙俱樂部台北年會系列活動一環。

納德（Jaroslav Nad’）於對談場次表示，大多數政府通訊依賴海底電纜，對現代戰爭而言，海底電纜是戰略促進一環。指管（Command and Control）加密連結、即時情資、目標數據、聯合作戰能力、物流協同、總部安全回報，都依賴海纜的完整度以及保密度。

納德示警，若敵方得以破壞海纜或監聽資訊，指揮官將因受到誤導而影響決策，同時癱瘓盟友即時聯合作戰的能力。北約近來威脅想定俄羅斯潛艦具備能力切斷跨大西洋海纜及損壞其他國際水域的海底管線，這勢必嚴重影響歐洲與北約的抵禦能力。

談及近年波羅的海、台灣周圍等區域的海纜損壞事件，納德指出，難以想像各國指揮官無法得知關鍵情報，這直接影響聯合作戰的執行，削弱盟友互通性，而北約和歐盟運作就是基於資訊同步分享。

納德強調，最壞的情況是指管後台遭駭客掌握，指揮官收到錯假訊息，導致軍事運作大規模癱瘓，「就這麼簡單」。只要針對數個關鍵航路精準策劃的多區域攻擊，就可能孤立在首都的指揮官。

關於因應方式，納德指出，必須針對海纜鋪設路線啟動海軍保護，持續提高海事意識。此外，不只是強化機密通訊線，而是要建立「過量」（redundant）的機密通訊線，指管通訊才不致依賴商業海纜，與軍用光纖並用。

納德進一步指出，政府必須體制化即時資訊共享機制，以及有效的嚇阻能力。中國近期展示切斷4000公尺深海纜的能力，對台灣而言，北約和歐盟的劇本早已存在，包括海軍整備與保衛、強化軍事連結、即時維修、軍民協同概念都可直接運用，且能彼此強化。

納德強調，技術韌性必須結合政治意願，有時這是最困難的部分。同時常態性執行究責、公開個案以及共同回應蓄意干預作為。屏除「模糊」（ambiguity ）不僅增強嚇阻力，也會增加侵略者的政治代價。