戰甲砲車加裝行車紀錄器？陸軍：檢討後建議不加裝

中央社／ 台北28日電

國軍車輛在今年漢光演習發生多起車禍，針對戰甲砲車加裝行車紀錄器一事，陸軍司令部近期回覆立委，指出行車紀錄器用途在於事後肇責釐清，與行車安全無重大關聯，經檢討後建議不額外加裝，將以強化訓練等方式精進，降低事故發生機率。

由於戰車在內等軍用車輛，在今年的「漢光41號」演習期間，發生多起自撞或與民用車輛擦撞事故，民進黨立委羅美玲日前在立法院外交及國防委員會質詢時，關切軍方是否有規劃在戰車上裝設行車記錄器，以利肇事責任釐清。

陸軍司令部近期將羅美玲關切「戰甲砲車加裝行車紀錄器可行性」研析成果送交立委國會辦公室；陸軍指出，就降低事故發生率，行車紀錄器用途在於事後肇責釐清，與行車安全無重大關聯。

針對作戰效益，陸軍表示，戰甲砲車車體結構具備防火、抗炸等功能，行車記錄器非作戰車輛出廠設計，設備及線路強行安裝恐影響其功、性能，甚至造成車內電壓感測異常，導致故障產生，將對車體結構及車內系統造成影響，損害作戰效益。

至於安裝可靠性，陸軍說明，戰車多行駛於複雜作戰環境，一般商規行車記錄器缺乏足夠抗震、防塵、防爆能力，並容易於行進間震動造成機器損壞或影像模糊，無法穩定提供即時資訊。

針對安全維護，陸軍表示，戰時設備若為敵所用，將造成機動路線、戰術位置等重要資訊外流，妨礙部隊安全維護。至於投資效益，陸軍提到，加裝行車紀錄器於降低事故肇生率無顯著效果，為強化道路安全，陸軍藉由駕駛模擬器訓練、道路偵查及加強道路運行管制等措施，以降低事故發生機率。

陸軍於結論再次指出，經陸軍檢討後，建議不額外加裝行車紀錄器，將以強化訓練及道路偵查、管制等方式實施精進。

相關新聞

老蔣下重手！吳石案層層牽連多人獲罪 後人奔走促平反

吳鶴予兒子吳復嵩，對於父親冤情始終耿耿於懷，決定向監察院陳情冤案平反並由監委高鳳仙調查。高鳳仙生前曾在2019年完成調查，發現當年蔣中正之下的軍方調查及軍事審判有嚴重法律瑕疵。國防部採用已經失效，沒有法律效力的軍機防護法，作為涉案軍官判刑依據，監察院通過高鳳仙對國防部所提出糾正，促轉會隨即根據高鳳仙調查，對當年在不知情下受到牽連的無辜軍官一一平反，撤銷原處分。

國安局：美發動印太軍事操演數歷年之最 反制「中」俄軍事協作

國安局表示，中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾。但美國...

影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速

陸軍「陸勝一號」操演的戰場昨晚進入彰化縣，今到大城鄉台西村海堤進行對抗，裝甲第542旅（甲軍）攻勢略勝一籌，首次在旅對抗...

影／542旅攻防戰鬥在彰化大城登場 勇虎戰車超吸睛

陸軍年度重點實兵對抗「陸勝一號」操演今天在彰化大城鄉下午登場，今天演練科目542旅攻防戰鬥，勇虎戰車在馬路上與民眾同行，...

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進...

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，...

