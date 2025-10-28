戰甲砲車加裝行車紀錄器？陸軍：檢討後建議不加裝

國軍車輛在今年漢光演習發生多起車禍，針對戰甲砲車加裝行車紀錄器一事，陸軍司令部近期回覆立委，指出行車紀錄器用途在於事後肇責釐清，與行車安全無重大關聯，經檢討後建議不額外加裝，將以強化訓練等方式精進，降低事故發生機率。

由於戰車在內等軍用車輛，在今年的「漢光41號」演習期間，發生多起自撞或與民用車輛擦撞事故，民進黨立委羅美玲日前在立法院外交及國防委員會質詢時，關切軍方是否有規劃在戰車上裝設行車記錄器，以利肇事責任釐清。

陸軍司令部近期將羅美玲關切「戰甲砲車加裝行車紀錄器可行性」研析成果送交立委國會辦公室；陸軍指出，就降低事故發生率，行車紀錄器用途在於事後肇責釐清，與行車安全無重大關聯。

針對作戰效益，陸軍表示，戰甲砲車車體結構具備防火、抗炸等功能，行車記錄器非作戰車輛出廠設計，設備及線路強行安裝恐影響其功、性能，甚至造成車內電壓感測異常，導致故障產生，將對車體結構及車內系統造成影響，損害作戰效益。

至於安裝可靠性，陸軍說明，戰車多行駛於複雜作戰環境，一般商規行車記錄器缺乏足夠抗震、防塵、防爆能力，並容易於行進間震動造成機器損壞或影像模糊，無法穩定提供即時資訊。

針對安全維護，陸軍表示，戰時設備若為敵所用，將造成機動路線、戰術位置等重要資訊外流，妨礙部隊安全維護。至於投資效益，陸軍提到，加裝行車紀錄器於降低事故肇生率無顯著效果，為強化道路安全，陸軍藉由駕駛模擬器訓練、道路偵查及加強道路運行管制等措施，以降低事故發生機率。

陸軍於結論再次指出，經陸軍檢討後，建議不額外加裝行車紀錄器，將以強化訓練及道路偵查、管制等方式實施精進。