國安局：美發動印太軍事操演數歷年之最 反制「中」俄軍事協作
國安局表示，中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾。但美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，也密集展開雙、多邊實戰化聯演，並邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家、演習頻率及規模，創下歷年之最，共同反制「中」、俄軍事協作，嚇阻共軍擴張挑釁。
立院外交國防委員會排定本周四（30日）邀請國安單位進行業務報告，書面內容已經送至立法院。
國安局在報告中表示，戰略矛盾持續升溫：中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍更頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。
國安局說，美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，則密集展開雙、多邊實戰化聯演，並進一步邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家、演習頻率及規模，創下歷年之最。
國安局表示，相關演習科目置重制空制海、遠距反艦、機動增援、網路、太空等「多領域」作戰能力，提升相互操作性。另外，英國今年派遣航艦巡弋印太，期間與美國、日本、挪威、加拿大、印度、澳洲、紐西蘭、新加坡等舉行12國海空聯演。
國安局整理今年7月起15項美軍與友盟在印太地區實施的軍演項目，認為美盟加強印太聯演目的，在共同反制「中」、俄軍事協作，並嚇阻共軍擴張挑釁。
