快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

國安局：美發動印太軍事操演數歷年之最 反制「中」俄軍事協作

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國安局整理今年7月起美與友盟在印太地區實施軍演項目。圖／取自國安局報告
國安局整理今年7月起美與友盟在印太地區實施軍演項目。圖／取自國安局報告

國安局表示，中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾。但美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，也密集展開雙、多邊實戰化聯演，並邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家、演習頻率及規模，創下歷年之最，共同反制「中」、俄軍事協作，嚇阻共軍擴張挑釁。

立院外交國防委員會排定本周四（30日）邀請國安單位進行業務報告，書面內容已經送至立法院。

國安局在報告中表示，戰略矛盾持續升溫：中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍更頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。

國安局說，美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，則密集展開雙、多邊實戰化聯演，並進一步邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家、演習頻率及規模，創下歷年之最。

國安局表示，相關演習科目置重制空制海、遠距反艦、機動增援、網路、太空等「多領域」作戰能力，提升相互操作性。另外，英國今年派遣航艦巡弋印太，期間與美國、日本、挪威、加拿大、印度、澳洲、紐西蘭、新加坡等舉行12國海空聯演。

國安局整理今年7月起15項美軍與友盟在印太地區實施的軍演項目，認為美盟加強印太聯演目的，在共同反制「中」、俄軍事協作，並嚇阻共軍擴張挑釁。

菲律賓和美國軍事合作持續升級，兩國年度「肩並肩」大型軍演今年4月底剛落幕，緊接著菲美空軍「雷霆對抗」演習又在5月登場。圖／中央社
菲律賓和美國軍事合作持續升級，兩國年度「肩並肩」大型軍演今年4月底剛落幕，緊接著菲美空軍「雷霆對抗」演習又在5月登場。圖／中央社

國安局 印太 共軍

延伸閱讀

共軍秀「機器狼」搶灘登陸 無人作戰裝備將任登島先鋒

高市早苗出任日本首相 國安局看好台日關係改善

共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗

7天6夜「陸勝一號」旅對抗演習啟動 陸航、資電、無人機參演

相關新聞

影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速

陸軍「陸勝一號」操演的戰場昨晚進入彰化縣，今到大城鄉台西村海堤進行對抗，裝甲第542旅（甲軍）攻勢略勝一籌，首次在旅對抗...

國安局：美發動印太軍事操演數歷年之最 反制「中」俄軍事協作

國安局表示，中共、俄國、北韓藉 「9．3」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾。但美國...

影／542旅攻防戰鬥在彰化大城登場 勇虎戰車超吸睛

陸軍年度重點實兵對抗「陸勝一號」操演今天在彰化大城鄉下午登場，今天演練科目542旅攻防戰鬥，勇虎戰車在馬路上與民眾同行，...

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進...

共軍水橋級艦模擬搶灘登陸 我外島防衛作戰面臨轉型

中共研發測試水橋級（Shiuqiao landing barges）兩棲登陸駁船，頻繁出海測試，最近被發現三船一組的駁船，在浙江象山大沙村模擬登陸訓練。由衛星照片觀察，登陸操演當地屬於港、灣、澳合一地型，與我金門、馬祖、澎湖海岸極為類似。

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。