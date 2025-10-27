聽新聞
影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速
陸軍「陸勝一號」操演的戰場昨晚進入彰化縣，今到大城鄉台西村海堤進行對抗，裝甲第542旅（甲軍）攻勢略勝一籌，首次在旅對抗登場的拖2B飛彈車相當吸睛，CM22迫砲擊車和CM11戰車等武裝車輛大陣仗南下，全程實兵實裝向南推進，行經之處都相當吸睛。
「陸勝一號」兩軍對抗，甲軍自新竹出發，機步第234旅（乙軍）從嘉義北上，兩軍在彰化縣遭遇，甲軍暫時領先，午後抵達大城鄉，無人機先升空偵蒐敵情，
監控戰場和即時傳輸情報，裝甲542旅聯兵三營300多人沿西濱快速道路（台61線）高架橋下的平面道路往南前進，在台西村路口上橋。
官兵分梯次前進，合計六輛CM32、CM34雲豹甲車掩護部隊前進，兩輛戰車先攻上橋面射擊空包彈，接著心戰喊話車、4輛CM22迫砲車、3輛拖式2B飛彈車駛上台61西濱快速道路的高架道路，3輛CM11「勇虎」戰車為現場押陣，充分展現裝甲部隊與步兵協同作戰能力。
演習雖逼真但遵守交通規則，既沒超速也停等紅綠燈，只是路過人車可能感受「大軍壓境」，都儘速駛離，還有一輛聯結車索性掉頭繞道。
「陸勝一號」操演吸引軍事迷跟隨，軍事專家紀東昀表示，陸軍已與無人機應用技術相當熟純，先派出無人機偵測敵情，再派出小部隊到濁水溪對岸橋頭堡鞏固，後續營本部、工程車，及首度出現在旅對抗的野戰救護車，連同戰車都順利安全渡河，已把兩個旅對抗做了極佳且成功的實際操演。
