影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速

陸軍「陸勝一號」操演的戰場昨晚進入彰化縣，今到大城鄉台西村海堤進行對抗，裝甲第542旅（甲軍）攻勢略勝一籌，首次在旅對抗登場的拖2B飛彈車相當吸睛，CM22迫砲擊車和CM11戰車等武裝車輛大陣仗南下，全程實兵實裝向南推進，行經之處都相當吸睛。

「陸勝一號」兩軍對抗，甲軍自新竹出發，機步第234旅（乙軍）從嘉義北上，兩軍在彰化縣遭遇，甲軍暫時領先，午後抵達大城鄉，無人機先升空偵蒐敵情，

監控戰場和即時傳輸情報，裝甲542旅聯兵三營300多人沿西濱快速道路（台61線）高架橋下的平面道路往南前進，在台西村路口上橋。

官兵分梯次前進，合計六輛CM32、CM34雲豹甲車掩護部隊前進，兩輛戰車先攻上橋面射擊空包彈，接著心戰喊話車、4輛CM22迫砲車、3輛拖式2B飛彈車駛上台61西濱快速道路的高架道路，3輛CM11「勇虎」戰車為現場押陣，充分展現裝甲部隊與步兵協同作戰能力。

演習雖逼真但遵守交通規則，既沒超速也停等紅綠燈，只是路過人車可能感受「大軍壓境」，都儘速駛離，還有一輛聯結車索性掉頭繞道。