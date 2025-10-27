快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片
海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進黨要直指對岸船隻立法加重處罰，同時也應思考為何馬政府時期沒有軍機軍演，讓海峽中線的防衛縱深丟失，民進黨政府如今要拿出什麼作為？

國民黨團稍早發出新聞稿指出，民進黨召委本周將審查所謂「海纜七法」，意圖對海纜及相關基礎設施惡意破壞及違規行為，立法加重處罰，目標直指對岸商船、油輪或曾劃破海底電纜的船隻加強列管。

國民黨團重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論，但也要反問民進黨政府，馬政府時代兩岸間有這些灰色地帶滋擾行為嗎？完全沒有。

國民黨團指出，馬政府執政的時候，中共軍機不曾越過海峽中線，更沒有圍台軍演，喪權辱國的民進黨，把海峽中線的防衛縱深丟失，危害國家安全，請問民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？

國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片

民進黨 國民黨 國家安全

延伸閱讀

藍要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

【重磅快評】非洲豬瘟不會傳人 但會傷政治腦

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

鄭麗文赴災區斥綠政治算計 民進黨批鄭噴政治口水

相關新聞

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進...

共軍水橋級艦模擬搶灘登陸 我外島防衛作戰面臨轉型

中共研發測試水橋級（Shiuqiao landing barges）兩棲登陸駁船，頻繁出海測試，最近被發現三船一組的駁船，在浙江象山大沙村模擬登陸訓練。由衛星照片觀察，登陸操演當地屬於港、灣、澳合一地型，與我金門、馬祖、澎湖海岸極為類似。

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，...

軍品委商經營 官兵怨迷彩服、野戰靴常缺貨

四年前國軍推動官兵個人裝備優化，改採委商經營，每人每年有九八六○元的採買點數。然而實施以來，官兵抱怨不少，例如迷彩服、野...

陸軍司令部「中正堂」改名 帥化民譏：綠營應很想改成「清德堂」

陸軍司令部將大禮堂由「中正堂」改名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，執政當局應該是想乾脆改成「清德堂」吧？他舉中正紀...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。