國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深
立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進黨要直指對岸船隻立法加重處罰，同時也應思考為何馬政府時期沒有軍機軍演，讓海峽中線的防衛縱深丟失，民進黨政府如今要拿出什麼作為？
國民黨團稍早發出新聞稿指出，民進黨召委本周將審查所謂「海纜七法」，意圖對海纜及相關基礎設施惡意破壞及違規行為，立法加重處罰，目標直指對岸商船、油輪或曾劃破海底電纜的船隻加強列管。
國民黨團重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論，但也要反問民進黨政府，馬政府時代兩岸間有這些灰色地帶滋擾行為嗎？完全沒有。
國民黨團指出，馬政府執政的時候，中共軍機不曾越過海峽中線，更沒有圍台軍演，喪權辱國的民進黨，把海峽中線的防衛縱深丟失，危害國家安全，請問民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？
